5 ejercicios mínimos y con mayor impacto en la salud: hábitos y trucos sencillos

No se trata de transformar completamente la rutina de un día para otro, sino de incorporar movimientos breves pero constantes

Algunos ejercicios para comenzar a moverte | BASHAR TALEB / AFP

La salud no siempre depende de cambios drásticos o rutinas exigentes. En los últimos años, distintas investigaciones han puesto el foco en algo más simple: pequeñas acciones diarias pueden generar efectos reales en el bienestar general, sobre todo en personas que llevan una vida sedentaria.

El mensaje es claro: no se trata de transformar completamente la rutina de un día para otro, sino de incorporar movimientos breves pero constantes. Incluso unos minutos pueden marcar una diferencia, especialmente en quienes pasan gran parte del día sentados.

¿Cuáles son los ejercicios sencillos con más impacto en la salud?

Uno de los ejercicios más accesibles es caminar con ritmo constante. No requiere equipo ni espacio específico, y puede realizarse en cualquier momento del día. Aumentar ligeramente la velocidad al caminar activa el sistema cardiovascular y ayuda a mejorar la resistencia.

Subir y bajar escaleras es otra alternativa eficaz. Este movimiento cotidiano permite trabajar piernas y mejorar la capacidad física sin necesidad de dedicar tiempo extra exclusivo al ejercicio. Es una forma directa de integrar actividad en la rutina diaria.

Los ejercicios básicos con el propio cuerpo también destacan por su efectividad. Movimientos como sentarse y levantarse de una silla de forma repetida o realizar flexiones contra la pared pueden ayudar a fortalecer músculos sin necesidad de equipo especializado.

A esto se suman los estiramientos dinámicos, que ayudan a mantener la movilidad y reducir la rigidez acumulada tras largos periodos de inactividad. Incorporarlos durante el día, incluso en pausas cortas, puede mejorar la sensación general de bienestar.

Hábitos saludables: estos son los ejercicios que puedes hacer desde casa

En casa, las opciones son amplias y no requieren grandes espacios. Actividades como caminar mientras se habla por teléfono, realizar rutinas cortas de movilidad o seguir ejercicios guiados en línea pueden ser suficientes para activar el cuerpo.

También es posible integrar movimientos funcionales en tareas cotidianas, como levantarse varias veces durante el día o dedicar unos minutos a ejercicios de equilibrio. Estas acciones, aunque parezcan menores, contribuyen a reducir el tiempo sedentario.

Otra opción es dedicar unos minutos a ejercicios de respiración y control corporal, que además de activar el organismo ayudan a disminuir la tensión acumulada. Este tipo de prácticas puede ser útil para quienes buscan iniciar con cambios graduales.

La evidencia reciente apunta a que incluso cinco minutos diarios de actividad pueden generar beneficios en personas con poca movilidad. A partir de ahí, el reto no es la intensidad, sino la constancia: repetir pequeños hábitos todos los días puede ser el primer paso hacia una mejora sostenida en la salud.

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