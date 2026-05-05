Jhon Córdoba advierte: no subestimar a ningún rival de Colombia en el Mundial 2026

El delantero dejó claro que no se puede demeritar a ninguno de los contrincantes en el grupo K del certamen orbital.

Jhon Córdoba, en un partido de Selección Colombia. – Vizzor Image.

La Selección Colombia ya está a poco tiempo de su debut en la Copa del Mundo. Los dirigidos por Néstor Lorenzo ya palpitan lo que será un certamen con altas expectativas, pues llegan con el galardón de animadores a pelear por altos estrados. Aunque el saldo fue negativo en los últimos amistosos, en caso de volver al óptimo nivel de aquella Copa América, hay posibilidades de dar golpes en la mesa.

Eso lo sabe bien Jhon Córdoba. El delantero del Krasnodar, enrachado y máximo artillero en su liga, espera aportar su grano de arena en el frente de ataque. A pesar de las críticas por su falta de gol en algunos compromisos, vistiendo la ‘Amarilla’, Córdoba está a disposición del entrenador argentino.

En diálogo con Planeta Fútbol de Win Sports, el atacante compartió varias sensaciones en la previa del Mundial. Una de ellas va en cómo fortalecerse desde lo mental para levantarse de las críticas o la falta de confianza bajo los tres palos. Así mismo, aseguró que el camerino ha sido sano en todo este tiempo de proceso.

Entretanto, frente a Uzbekistán, República del Congo y Portugal, Córdoba deja la advertencia de no mirar a nadie por debajo del hombro. Todos los rivales deben ser respetados, ya que se trata de una Copa del Mundo y todos apuntan por la clasificación inicial.

Las expectativas del trabajo con Néstor Lorenzo

“Sabes que son cosas que se manejan internamente. Sabemos que el profe es una persona muy cercana y está pendiente de todos. Estoy a la disposición del profe, la Selección y mis compañeros. Tengo que estar preparado para el sistema táctico que él quiera utilizar y ahí me va a tener”.

La mentalidad frente a las críticas

“En mi momento no quise fallar un gol. Luis Suárez tampoco. Pero son momentos que uno se los espera y realmente pasan. Toca ser muy fuerte mentalmente, nunca dudar de sus capacidades y dejar todo en manos de Dios, que es el único que todo lo puede”.

El estudio de los rivales

“Yo miro a todo el mundo, fútbol por todos lados. Cuando no estoy haciendo nada, después del entrenamiento, estoy pendiente del fútbol y ahora con tanta tecnología uno puede estudiar a cualquier persona. El cuerpo técnico, cada vez que vamos a jugar, está muy pendiente de eso y nos pone en atención. Pienso que nosotros debemos prepararnos de igual manera para cualquier rival. Es un Mundial y todos van a sacar sus armas. Nosotros debemos estar preparados para eso, no demeritar el trabajo de nadie, no mirar al rival porque se llame x o y. Debemos ir de la misma manera, pensar en nosotros”.

La unión: factor clave para Colombia

“Al pasar los años venimos mostrando que tenemos un grupo de compañeros muy grande. En la Copa América duramos 50 días concentrados y todo fue en armonía. Seguramente seguirá siendo así. Creo que hemos trabajado bastante en el punto de la unión y eso se refleja en el campo de juego. El camerino sigue igual, no ha cambiado nada después de la Copa América, pero la concentración va a ser buena porque tendremos más tiempo de trabajo y eso nos servirá mucho”.

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