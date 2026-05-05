Semifinales de Conference League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de vuelta

Todo listo para el Crystal Palace vs Shakhtar y el Racing de Estrasburgo vs Rayo Vallecano, las semifinales de la Conference League por Claro Sports

Horario y dónde ver los partidos de semifinales de Conference League | Claro Sports

La UEFA Conference League 2025-26 entra en su fase decisiva este jueves 7 de mayo con los partidos de vuelta de las semifinales, donde sólo cuatro equipos mantienen viva la aspiración de levantar el trofeo el próximo 27 de mayo. Rayo Vallecano, Racing de Estrasburgo, Shakhtar Donetsk y Crystal Palace afrontan una cita determinante, con dos encuentros que prometen alta intensidad y desenlaces abiertos.

El Crystal Palace parte con ventaja de 1-3 en el global, pero la vuelta en el Selhurst Park Stadium se anticipa como un partido de máxima tensión, debido a la capacidad del Shakhtar Donetsk para competir incluso en escenarios adversos. Por otro lado, el cruce entre el Rayo Vallecano y el Racing de Estrasburgo luce aún más equilibrado, con los españoles sosteniendo una ventaja mínima y la vuelta en el Stade de la Meinau perfilándose como un factor clave que podría inclinar la balanza a favor del conjunto local en busca de la remontada.

Semifinales de Conference League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de vuelta? TV y streaming

Recuerda que si te encuentras en México y Centroamérica podrás seguir la transmisión de las semifinales de este 7 de mayo de la Conference League a través de nuestra multiplataforma de Claro Sports, mientras que para el resto del mundo estará disponible nuestro tradicional minuto a minuto con toda la información más relevante de lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego.

Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk

México (CDMX): 13:00 horas | ESPN y Disney+

13:00 horas | ESPN y Disney+ Centroamérica : 13:00 horas | Claro Sports

: 13:00 horas | Estados Unidos: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | Paramount+ y VIX

15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | Paramount+ y VIX Argentina : 16:00 horas | Disney+

: 16:00 horas | Disney+ Colombia: 14:00 horas | Disney+

Racing Estrasburgo vs Rayo Vallecano

México (CDMX): 13:00 horas | Claro Sports

13:00 horas | Centroamérica : 13:00 horas | Claro Sports

: 13:00 horas | Estados Unidos : 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | Paramount+ y VIX

: 15:00 horas (ET) / 12:00 horas (PT) | Paramount+ y VIX Argentina : 16:00 horas | Disney+

: 16:00 horas | Disney+ Colombia: 14:00 horas | Disney+

¿Quiénes son los favoritos de las semifinales en la Conference League 2026, según la IA?

De acuerdo con la IA, la eliminatoria entre el Crystal Palace y el Shakhtar Donetsk luce encaminada tras el 3-1 de la ida, no solo por la ventaja en el global, sino por la eficiencia ofensiva del conjunto inglés, que promedia 2.09 goles por partido y ha demostrado pegada en momentos clave con nombres como Ismaïla Sarr y Jean-Philippe Mateta. Aunque el cuadro ucraniano llega con buena inercia en su liga y registros defensivos sólidos (apenas 0.6 goles recibidos en promedio), el contexto táctico obliga a asumir riesgos desde temprano, lo que podría abrir espacios para un conjunto de los Glaziers que se siente cómodo en transiciones. En este escenario, el pronóstico apunta a un partido con goles de ambos lados, pero con control del equipo local, que debería sellar la eliminatoria con un marcador cercano al empate o incluso una victoria corta.

La serie entre el Racing Estrasburgo y el Rayo Vallecano se perfila mucho más cerrada, pese al 0-1 favorable al conjunto español en la ida. El equipo francés presenta mejores cifras ofensivas globales (1.74 goles por partido y mayor volumen de llegadas), pero su irregularidad reciente contrasta con la solidez competitiva del Rayo, que ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos y mostró orden defensivo en Vallecas. Jugadores como Jorge de Frutos e Isi Palazón han sido determinantes en ataque, mientras que Estrasburgo dependerá en gran medida de la contundencia de Joaquín Panichelli. Bajo estas condiciones, el modelo proyecta un partido de mucha tensión, con ligera inclinación hacia una clasificación del club de los Franjirrojos, probablemente en un partido que podría definirse por detalles mínimos o incluso extenderse al tiempo extra.

Criterios de desempate en la Conference League 2026: ¿Cuenta el gol de visitante?

En las eliminatorias de la UEFA Europa Conference League, el reglamento establece un criterio de desempate claro y sin ventajas adicionales por condición de localía. A diferencia de otros formatos del pasado, ya no se aplica el gol de visitante como factor de desempate, por lo que los equipos compiten únicamente bajo el criterio del marcador global. Asimismo, tampoco está vigente la regla del gol de oro, eliminada desde hace años en las competiciones organizadas por la UEFA.

De esta manera, si tras los 180 minutos reglamentarios la serie permanece igualada, el boleto a la siguiente ronda se define en tiempos extra, con dos periodos de 15 minutos cada uno. En caso de que el empate persista después de la prórroga, la eliminatoria se resuelve desde el punto penal, en una tanda que determinará al equipo clasificado.

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