Tina Charles anuncia su retiro del básquetbol tras una histórica carrera en la WNBA

La tres veces campeona olímpica y líder histórica en rebotes pone fin a 14 temporadas en la liga

Tina Charles anuncia su retiro del básquetbol | GETTY IMAGES VIA AFP

Tina Charles anunció su retiro del básquetbol profesional, poniendo fin a una trayectoria de 14 temporadas en la WNBA en la que se consolidó como una de las jugadoras más destacadas en la historia del deporte. La basquetbolista estadounidense hizo oficial su decisión a través de redes sociales este martes 5 de mayo.

A sus 37 años, Charles cierra su carrera como líder histórica en rebotes de la WNBA con 4,262 y en tiros de campo con 3,364, además de ubicarse como la segunda máxima anotadora de todos los tiempos con 8,396 puntos, solo por detrás de Diana Taurasi.

La jugadora fue seleccionada como la primera elección global del Draft de la WNBA en 2010 por Connecticut Sun, equipo con el que inició su carrera profesional. Posteriormente, también defendió las camisetas de New York Liberty, Washington Mystics, Phoenix Mercury, Seattle Storm y Atlanta Dream.

En el plano internacional, Tina Charles fue parte de la selección femenil de Estados Unidos, con la que consiguió tres medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Rio 2016 y Tokyo 2020, además de tres campeonatos mundiales.

Durante su paso por la WNBA, Charles fue nombrada MVP en 2012 y participó en ocho ediciones del All-Star Game, consolidando su presencia como una de las figuras constantes de la liga a lo largo de más de una década.

Tina Charles: “Todo fue un sueño”

En su mensaje de despedida, la jugadora expresó: “Todo fue un sueño. Ese es el pensamiento que vuelve a mí, junto con una profunda gratitud. Hoy anuncio oficialmente mi retiro del básquetbol. Quince años a nivel profesional y toda una vida de amor por este juego”.

También añadió: “Este juego me lo dio todo y lo voy a extrañar profundamente. Pero mi mamá siempre me enseñó a no detenerme en lo que ya hice, sino a seguir hacia lo que aún veo. Y todavía veo mucho. Hay sueños en mi corazón que esperan ser vividos”.

Por su parte, la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, destacó su trayectoria y su impacto fuera de la cancha, señalando que Charles representó los valores de la liga durante su carrera, además de su labor comunitaria a través de la Hopey’s Heart Foundation, por la que recibió en dos ocasiones el premio Dawn Staley Community Leadership Award.

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