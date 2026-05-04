¡El ranking del mejor libra por libra tiene un nuevo rey! David Benavidez y Naoya Inoue escalan posiciones

El reinado de Oleksandr Usyk en el ranking del mejor libra por libra llegó a su fin tras la victoria de Naoya Inoue sobre Junto Nakatani en Tokio

¿David Benavidez, la nueva cara del boxeo? | Getty Images vía AFP: Steve Marcus

El ranking del mejor libra por libra del boxeo tiene un nuevo rey: Naoya Inoue ha sido declarado oficialmente como el mejor pugilista de la actualidad, un estatus que consiguió tras su victoria del sábado 2 de mayo en el Tokyo Dome, donde derrotó por decisión unánime a Junto Nakatani en la pelea más importante en la historia de Japón. Detrás del Monstruo Japonés también hubo movimiento importante, con David Benavidez en la quinta plaza tras conquistar su tercera categoría, luego de noquear en seis asaltos a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez en el T-Mobile de Las Vegas, una actuación que lo colocó como uno de los nombres más importantes de la industria.

The Ring Magazine publicó durante las primeras horas de este lunes 4 de mayo su más reciente actualización del tradicional ranking del mejor libra por libra, una clasificación en la que, aunque no se registran nuevos nombres respecto a la edición anterior, sí se presenta un cambio importante en el orden de los peleadores dentro de la lista.

Oleksandr Usyk perdió su reinado en la cima, posición que había alcanzado tras convertirse en campeón indiscutido de los pesos pesados luego de sus dos victorias sobre Tyson Fury durante 2024 en Arabia Saudita. Ese estatus lo cedió posteriormente tras el triunfo de Terence Crawford sobre Saúl ‘Canelo’ Álvarez en septiembre en Las Vegas, combate en el que Bud se convirtió en campeón indiscutido en tres divisiones. El ucraniano, sin embargo, recuperó el trono meses después, una vez oficializado el retiro de Crawford.

David Benavidez vence al Zurdo Ramírez | Getty Images vía AFP: Steve Marcus

Parecía cuestión de tiempo para que Naoya Inoue ascendiera a la primera posición del ranking del mejor libra por libra, y lo confirmó con una actuación dominante: su victoria por decisión unánime sobre Junto Nakatani en el Tokyo Dome, ante 55 mil fanáticos, con tarjetas de 116-112, 116-112 y 115-113, le permitió conservar su campeonato indiscutido del peso supergallo, elevar su récord a 33-0 con 27 nocauts y consolidarse como el mejor boxeador japonés de la historia, suficientes argumentos para subir a la cima de la lista de The Ring Magazine.

David Benavidez firmó una actuación contundente este fin de semana, al disipar las dudas que existían por la diferencia de peso frente a Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez. El Monstruo Mexicano no sólo impuso condiciones durante el enfrentamiento, sino que lo cerró de forma categórica con un nocaut a los 2:59 minutos del sexto asalto, resultado que lo consagró como campeón de tres divisiones. Sus nuevos cinturones de la AMB y la OMB en las 200 libras, sumados a su creciente relevancia en la industria, lo consolidan como una de las figuras emergentes más importantes del boxeo actual, mientras su nombre continúa vinculado a nombres como Dmitry Bivol, Artur Beterbiev o incluso Saúl ‘Canelo’ Álvarez, rivales que, por ahora, no muestran gran interés en medirse con el Bandera Roja.

Ranking del mejor libra por libra | Mayo, 2026

Naoya Inoue — 33-0-0 (27 KO) Oleksandr Usyk — 24-0-0 (15 KO) Shakur Stevenson — 25-0-0 (11 KO) Jesse Rodríguez — 23-0-0 (16 KO) David Benavidez — 32-0-0 (26 KO) Dmitry Bivol — 24-1-0 (12 KO) Junto Nakatani — 32-1-0 (24 KO) Devin Haney — 33-0-0 (15 KO) Oscar Collazo — 13-0-0 (10 KO) Emanuel Navarrete — 40-2-1 (33 KO)

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