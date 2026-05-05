Los clavados mexicanos siguen en la élite mundial

La selección mexicana de clavados volvió al país tras lograr una destacada actuación en la Súper Final de Copas del Mundo de Beijing

La selección mexicana de clavados regresó al país tras conseguir cinco medallas en la Súper Final de Copas del Mundo de Beijing en donde Osmar Olvera y Randal Willars fueron los máximos ganadores de preseas, con tres cada uno que contribuyeron con el equipo para ser una amenaza para los chinos al ser la segunda mejor nación del planeta.

“Tuve clavados muy buenos, llegué a los 500 puntos, por esa parte estoy muy contento, ya en la Final no me salió como hubiera querido, contento de que estoy siempre arriba de los 500 puntos, pero feliz de que pude conseguir el bronce y siempre quiero más”, aseveró el campeón mundial en 3 metros trampolín.

Osmar compitió por primera ocasión en el formato del ‘head to head‘ en la prueba individual de la Súper Final, en donde se enfrentó en duelo de eliminación directa contra su compañero Juan Celaya.

“Si hubiéramos estado en llaves distintas y con los puntos hubiéramos llegado los dos a la final, pero son cosas que pueden cambiar. Quién sabe si el formato se quedé así o se quite, es decisión de World Aquatics, pero me sentí bien, diferente”, explicó el doble medallista olímpico en Paris 2024.

Por su parte, Randal Willars tuvo una gran competencia en la plataforma de 10 metros individual en donde consiguió 538.15 unidades que incluso parecía que les podía ganar a los chinos el oro, pues llegó a estar en primer lugar en su cuarta ejecución y con calificaciones de nueves.

“Siento que ha sido mi mejor desempeño en cuestión de pues tanto de puntos como percepción personal y entonces pues creo que es algo muy positivo que quiere decir que los entrenamientos van bien, que las cosas en las que se han trabajado pues van por buen camino, todavía tengo muchas cosas por mejorar, muchas cosas para en áreas de oportunidad, pero bueno, la verdad es que pues muy contento, hasta el último clavado, inclusive a ahí platicando con el australiano, él pensaba que sí me lo iban a dar a mí, pero pues al final no se dio”, explicó el tijuanense.

Para Randal el desempeño de todo el equipo mexicano hace que el país se mantenga entre las potencias de los clavados e incluso amenazando a los chinos en cada oportunidad por la cima del medallero.

“Creo que toda la delegación pues está haciendo un gran trabajo. Siempre hay pruebas en donde hay veces que se ponen joven, en donde a veces se logran las medallas, pero aún así siempre, pues ya las últimas competencias hemos quedado creo solo por detrás de China con el medallero, esos tres se habla de que hoy México sin lugar a dudas, pues es potencia”, aseveró.

Los clavadistas seguirán puliendo sus ejecuciones para hacerlas casi perfectas, pues nuevamente se enfrentarán con sus grandes rivales hasta febrero de 2027 en un año que dará las primeras plazas olímpicas.

“Tenemos tiempo para mejorar detalles para llegar aún mejor, todos nos seguiremos preparando, tomar dos días de descanso y ahora concentrado en ir a Centroamericanos, mis primeros”, dijo Osmar Olvera.

El próximo objetivo de los clavadistas será a finales de mayo en el selectivo interno que definirá al equipo mexicano que irá en julio a los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo.

TODAS LAS MEDALLAS DE MÉXICO EN LA SÚPER FINAL DE CLAVADOS BEIJING 2026:

A continuación el detalle de todas las medallas que ganó la selección mexicana en la Súper Final de Clavados Beijing 2026.

Osmar Olvera y Juan Manuel Celaya | Plata | Trampolín 3m sincronizados varonil

Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars | Plata |Equipo Mixto de 3m y 10m

Kevin Berlín y Randal Willars | Bronce | Plataforma 10m sincronizados varonil

Osmar Olvera | Bronce | Trampolín 3m individual varonil

Randal Willars | Plata | Plataforma 10m individual varonil

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