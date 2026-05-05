Alberto Lati, talento exclusivo de Claro Sports

Su mirada global y sentido humano seguirán dando contexto a las grandes historias del deporte a través de nuestra multiplataforma

Alberto Lati fortalece su vínculo con Claro Sports y, a partir de esta nueva etapa, será talento exclusivo de nuestra multiplataforma, en una apuesta por mantener una cobertura deportiva con contexto, profundidad y una mirada global.

El periodista mexicano ya formaba parte de las transmisiones y contenidos de Claro Sports desde los Juegos Olímpicos de Rio 2016, donde ha conectado con la audiencia gracias a una forma de contar el deporte que va más allá del resultado y que pone énfasis en las historias humanas, culturales e históricas detrás de cada competencia.

En las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos, y especialmente durante Tokyo 2020 y Paris 2024, Lati se ganó el reconocimiento del público por compartir datos, relatos y referencias que permitieron entender cada sede, disciplina y atleta desde una perspectiva más amplia.

Su estilo se ha convertido en un sello dentro de las coberturas internacionales: explicar el deporte con claridad, acercar al público al contexto de los grandes eventos y mostrar cómo cada competencia también refleja la cultura, la historia y la identidad de sus protagonistas.

Con esta exclusividad, Claro Sports refuerza su compromiso de contar y entender el deporte con sentido humano, a través de voces que aportan conocimiento, experiencia y una narrativa cercana para distintas audiencias.

La continuidad de Alberto Lati como talento exclusivo también confirma la apuesta de Claro Sports por contenidos que acompañen los grandes ciclos deportivos, con una visión que combina información, análisis y una lectura profunda de lo que ocurre dentro y fuera de los escenarios de competencia.

Más que una nueva incorporación, esta etapa representa la consolidación de una alianza que ha conectado con la audiencia y que apunta a seguir creciendo en los próximos eventos internacionales. Lo mejor está por venir.

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