Día Internacional sin Dietas: razones por las que se celebra el 6 de mayo

Por más de tres décadas se ha conmemorado esta fecha para reflexionar sobre los hábitos alimenticios, autoestima y priorizar la salud

¿Por qué se conmemora el Día Internacional sin Dietas? | Reuters

El 6 de mayo se conmemora el Día Internacional sin Dietas, una fecha que busca generar conciencia sobre los riesgos de las dietas restrictivas y promover una relación más saludable con la alimentación y el cuerpo. Esta iniciativa también pone el foco en combatir la presión social por alcanzar estándares físicos poco realistas.

En un contexto donde las redes sociales y la cultura de la imagen influyen en la percepción corporal, esta jornada invita a reflexionar sobre los hábitos alimenticios, la autoestima y la importancia de priorizar la salud por encima de las tendencias.

¿Cuál es el origen del Día Internacional sin Dietas?

El Día Internacional sin Dietas nació en 1992, tras la propuesta realizada por la activista británica Mary Evans Young, quien promovió esta iniciativa tras su propia experiencia con trastornos alimenticios. Su objetivo fue visibilizar los peligros de las dietas extremas y cuestionar la cultura de la delgadez impuesta por la sociedad.

Desde entonces, la fecha se ha consolidado como un movimiento global que busca fomentar la aceptación corporal y alertar sobre las consecuencias de prácticas alimentarias poco saludables.

¿Cuáles son las dietas que no se deben de poner en práctica?

Las dietas que prometen resultados rápidos o milagrosos suelen ser perjudiciales, de acuerdo a los expertos en nutrición. Entre las dietas más señaladas están aquellas que eliminan grupos completos de alimentos, como carbohidratos o grasas, sin supervisión profesional.

También se desaconsejan los regímenes extremadamente bajos en calorías, ya que pueden provocar deficiencias nutricionales, pérdida de masa muscular y alteraciones metabólicas. Las dietas basadas en productos ‘detox’ o sustitutos alimenticios tampoco cuentan con respaldo científico sólido y pueden afectar la salud a largo plazo.

Consejos prácticos para cuidar tu alimentación

La clave para una alimentación equilibrada es adquirir hábitos sostenibles. Una de las principales recomendaciones es mantener una dieta variada que incluya todos los grupos alimenticios: frutas, verduras, cereales integrales, proteínas y grasas saludables.

Otra recomendación es respetar los horarios de comida, mantenerse hidratado y reducir el consumo de alimentos ultraprocesados.

Un punto adicional a tener en cuenta es escuchar las señales del cuerpo, como el hambre y la sensación de saciedad, que son fundamentales para desarrollar una relación más consciente con la comida.

Finalmente, acudir con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier cambio drástico en la alimentación permite establecer objetivos realistas y adecuados a las necesidades individuales.

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