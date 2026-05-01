David Benavidez gana su ‘primer round’ ante Zurdo Ramírez en el pesaje de la megapelea

El Bandera Roja y Zurdo Ramírez se verán las caras este sábado 2 de mayo en la Ciudad del Pecado por las coronas del AMB y OMB en las 200 libras

Todo listo para Benavidez vs Zurdo Ramírez | Frederic J. Brown AFP/Reuters

Todo está listo para la megapelea entre David Benavidez y Gilberto Ramírez este sábado 2 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Las dos figuras del peso crucero superaron la báscula previo a la ceremonia de pesaje, el acto protocolario para los medios de comunicación que marca el último paso antes del enfrentamiento por los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo en las 200 libras, actualmente en poder del Zurdo.

El Monstruo Mexicano parece haber ganado el primer round fuera del ring tras registrar 196.8 libras, de acuerdo con ESPN. La cifra despeja las dudas sobre su capacidad para cumplir con el límite en su debut en la división crucero. La incógnita surgía por su adaptación tras subir de categoría, una decisión que tomó ante la falta de oportunidades de unificar cinturones en el semipesado y ante las supuestas negativas de Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, las dos estrellas de la división.

Por su parte, Zurdo Ramírez detuvo la báscula en las 200 libras, justo en el límite de la categoría, previo a su quinta pelea en el peso crucero. El mazatleco, de 34 años, ha reiterado que se siente en plenitud física desde su ascenso de división, sobre todo después de la derrota ante Dmitry Bivol en noviembre de 2022, un punto de inflexión que lo llevó a replantear su trayectoria en las 200 libras.

Cabe recordar que David Benavidez y Gilberto Ramírez se conocen a la perfección gracias a sus conocidas sesiones de sparring, lo que añade un componente táctico particular al combate. Sin embargo, esta será la primera vez que se enfrenten de manera profesional y además en una división distinta a aquella en la que comenzaron sus respectivas carreras.

Con respecto al resto del pesaje, Armando ‘Toro’ Redéndiz registró 167 libras para defender su cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría de los supermedianos, mientras que el retador Jaime Munguía marcó 167.4 libras, para quedar prácticamente en el mismo rango físico para la pelea coestelar.

El pesaje también dejó una sorpresa, ya que Ángel Fierro no logró dar el límite de las 140 libras del peso ligero al registrar 143.4, frente a las 139.8 de Óscar Duarte. A pesar de ello, la pelea se mantiene en pie, en medio de la polémica que rodea a Tashiro, quien llega tras una suspensión de seis meses luego de haber sido descalificado en octubre de 2025 por una patada durante su enfrentamiento ante Abraham Cordero.

Te puede interesar: