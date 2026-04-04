¡Espectáculo puro! Deontay Wilder vencer por decisión dividida a Derek Chisora, quien le dice adiós al boxeo

El británico puso en aprietos a su rival en turno, luego de mandarlo a la lona en repetidas ocasiones, quedándose cerca de conseguir el nocaut

Deontay Wilder se quedó con la victoria por decisión dividida | Reuters

Londres vivió un espectáculo pugilístico. La O2 Arena fue testigo de un intenso combate del peso pesado entre Deontay Wilder y Derek Chisora, quienes buscaron en todo momento el nocaut para salir con el puño levantado. Sin embargo, tras un constante intercambio de golpes, el estadounidense se quedó con la victoria por decisión dividida; mientras que el británico habría dicho adiós al boxeo profesional de una forma muy digna.

La pelea inició con algunos golpes de estudio, midiendo al rival con jabs y recorriendo el cuadrilátero de un lado a otro. Solo que la intensidad no se hizo esperar tanto, ya que a partir del segundo y tercer asalto ambos pugilistas se fueron al ataque. Wilder comenzó a atacar a su oponente con algunos derechazos, gracias al gran alcance que tenía sobre el británico, quien solo esperó los golpes en estos primeros episodios antes de encontrar respuesta al ataque.

Chisora pudo contener los golpes del rival en el cuarto episodio con algunos abrazos e impactos de conejo. Aunado al hecho de encontrar espacios para soltar algunos volados de derecha y así conectar al pugilista estadounidense.

A partir del sexto round, tanto Deontay como Derek mostraron un gran cansancio en los brazos y en las piernas, por lo que los golpes de poder fue más por pundonor que por energía. En el octavo episodio Wilder conectó varios golpes en la cabeza de su rival, que lo mandó al suelo y entre las cuerdas, lo que le generó un corte en la ceja izquierda.

Derek Chisora sufrió los fuertes contactos de Wilder | Reuters

La respuesta fue inmediata, pues el británico respondió con un gran volado de derecha que conectó el rostro de Wilder, quien pareció ver algunas estrellas, ya que se movió de un lado a otro y por el empuje del veterano de 42 años de edad, terminó cayendo al suelo. Por lo que el réferi tuvo que hacer un conteo para los dos.

Al final, con algunos abrazos, intercambios de puñetazos y golpes de conejo, sonó la campana para decretar la final pactada en 12 rounds. Lo que generó la ovación de la gente en Londres, Inglaterra por el espectáculo que regalaron ambos peleadores.

Los jueces le dieron la victoria a Deontay Wilder por decisión dividida con tarjetas de 115-111, 115-113, 112-115, pero Derek Chisora, quien habría disputado su último pleito como profesional dentro del mundo del boxeo, por lo que dio todo para evitar la derrota. Una actuación que fue aplaudida por los miles de aficionados presentes en la O2 Arena.

Deontay Wilder vs Derek Chisora: resumen de la pelea de pesos pesados

Round 12 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Una locura, con más ímpetu que con energía, ambos lanzaron algunos golpes, pero sin poder hacer daño a su rival, terminando en un fuerte abrazo hasta que se escuchó la campana

Round 12 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Chisora quiere la victoria en su última pelea como profesional, por lo que sigue lanzándose al frente, quiere noquear a Wilder a como dé lugar, pero Deontay se defiende con algunos golpes de poder en el rostro de su oponente

Round 12 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Comienza el último round de la tarde, noche en Londres y ambos se vienen arriba con un intercambio de golpes. La afición está de pie viendo como dos auténticos gladiadores se dejan todo sobre el cuadrilátero para quedarse con la victoria.

Round 11 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: ¡A la lona! Wilder recibió un golpe de poder que lo mandó a la lona, lo que desató la locura en la O2 por parte de los aficionados presentes. El réferi hizo conteo para cada uno de los pugilistas

Round 11 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Llegamos al penúltimo asalto del combate en Londres, Chisora y Wilder siguen lanzando golpes pese al cansancio en los brazos y en las piernas

Round 10 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Derek se dio cuenta que no iba a poder salir y a base de algunos jabs comenzó a ganar espacios para después arrinconar a Deontay, quien después se ‘comió’ un volado de derecha

Round 10 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Derek espera en una de las esquina, Wilder lanza algunos puñetazos, pero Chisora solo espera encontrar el espacio para hacer daño a su rival

Round 9 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Gran golpe de Chisora en la zona hepática, que lo hizo retroceder para después soltar un nuevo golpe a la mandíbula

Round 9 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: El cansancio cada vez es más notorio, ya que se sujetan una y otra vez, solo que Chisora comienza a atacar la zona blanda de Wilder, aprovechando su estatura, que es un poco más baja de su rival

Round 8 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Chisora no se rinde y le suelta un buen golpe en el rostro tras un izquierdazo para irnos al noveno asalto

Round 8 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: ¡Golpazo! En una esquina, Wilder acorraló a Chisora le dio una serie de golpes que lo mandó al suelo y entre las cuerdas. Chisora comenzó a sangrar por la ceja izquierda.

Round 8 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Vuelven la acciones en la O2 Arena, Chisora y Wilder siguen intercambiando golpes, siendo este último quien los lanza con más coraje. No le gustó nada el derribo de hace unos momentos

Round 7 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: ¡Al suelo! Ambos boxeadores se sujetan y caen al suelo antes de que suene la campana, lo que hace enfadar a Deontay Wilder, quien le reclamó al rival y al réferi de esta noche

Round 7 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: El cansancio comienza a hacerse presente sobre el cuadrilátero, por lo que se abrazan más de lo que pueden golpear al rival

Round 6 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: A falta de algunos segundos para terminar este episodio, ambos pugilistas se abrazan y sueltan algunos golpes en la zona blanda.

Round 6 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Arrana con mucha intensidad el sexto asalto en la O2 Arena de Londres, con un gran intercambio de puñetazos que terminar aterrizando de buena manera.

Round 5 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Nuevo volado de Chisora que aterriza en el rostro de Wilder, pero éste reacciona con un golpe que mandó la suelo al rival, luego de tratar de defenderse hacia atrás

Round 5 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Comienza el quinto asalto y después de un cruce de golpes de cerca, Chisora cayó al suelo, pero más por el empujón de Deontay.

Round 4 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Wilder va al suelo tras un golpe del rival, pero se levanta para recibir el conteo

Round 4 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Inicia el cuarto asalto y Chisora suelta un poco más los puños, aunque hubo algunos golpes de conejo, llamó más la atención el volado de derecha a Wilder que le sacudió la cabeza.

Round 3 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Después de recibir un golpe con la derecha, el réferi de la pelea se detuvo a revisar al pugilista para ver si podía continuar, después de unos segundos (sin conteo) se reanudaron las acciones

Round 3 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: En este tercer asalto Deontay lanzó algunos golpes fuertes a Chisora, quien solo tuvo que aguantar.

Round 2 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: En este asalto se abrazaron más de lo normal, por lo que el pleito estuvo más tiempo detenido que el hecho de haber más golpes

Round 2 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Inició el segundo asalto y Chisora aún no suelta golpes de poder, ya que se ha dedicao más a abrazar al rival

Round 1 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Deontay responde con algunos golpes de derecha, pero sin generar tanto daño a Chisora

Round 1 | Deontay Wilder vs Derek Chisora: Inicia el combate y ambos pugilistas solo están midiendo el espacio del rival con algunos jabs y recorriendo el cuadrilátero

Deontay Wilder y Derek Chisora suben al ring

Estamos a minutos para ver la pelea de los pesos pesados. El Bombardero de Bronce subió al escenario principal con una bata negra con toques dorados. Derek Chisora aparece con su clásico paliacate en la boca, en medio de la euforia del 02 de Londres.

Viddal Riley vs Mateusz Masternak | Ganador: Viddal Riley

Viddal Riley se consagró como el nuevo campeón europeo de peso crucero tras vencer por decisión unánime a Mateusz Masternak, en un combate donde la juventud y velocidad del británico dominaron de principio a fin. Desde el primer asalto, Riley atacó con precisión al cuerpo y la cabeza, marcando el ritmo y haciendo retroceder al veterano polaco de 57 peleas, quien apenas logró responder con algunos jabs y contragolpes aislados. A lo largo de los 12 rounds, Riley mantuvo una presión constante, conectando combinaciones rápidas y mostrando movilidad excepcional, mientras Masternak evidenciaba desgaste físico y dificultades para contrarrestar. La puntuación final reflejó la superioridad de Riley: 119-109 y 118-110 en favor del inglés, que con esta victoria perfecciona su récord a 14-0 y aseguró su lugar como un contendiente de clase mundial. Tras el combate, el propio Riley celebró con su gente de Londres, reconociendo la experiencia de su oponente y destacando que este triunfo confirma que puede afrontar retos de alto nivel y aspirar a títulos mayores en el futuro.

Denzel Bentley vs Endry Saavedra | Ganador: Bentley, KO técnico round 7

El combate por el título interino de peso mediano de la OMB terminó con Denzel Bentley imponiéndose por nocaut técnico ante el venezolano Endry Saavedra. Desde el inicio, Bentley mostró superioridad técnica, conectando jabs y ganchos contundentes. Saavedra se mantuvo agresivo, pero comenzó a ceder tras un zurdazo que lo dejó aturdido. En el round 7, Bentley acorraló a Saavedra contra las cuerdas y el árbitro detuvo la pelea a los 1:38 minutos. Bentley se proclamó campeón interino, aunque él mismo se considera campeón mundial absoluto, celebrando una victoria que coronó un año difícil pero lleno de esfuerzo.

Matty Harris vs Franklin Ignatius | Ganador: Harris, KO

Matty Harris, de 2,03 metros de altura, no dio oportunidad a Franklin Ignatius y lo noqueó de manera brutal en el round 2. El primer round fue favorable para Harris, quien demostró precisión y control. En el segundo, un derechazo directo a la nariz de Ignatius terminó la pelea en apenas 20 segundos, con el mexicano quedando visiblemente afectado sobre el taburete. Harris, joven promesa del peso pesado británico, celebró su décima victoria y se perfila como un contendiente importante en futuras carteleras.

Amir Anderson vs Jordan Dujon | Ganador: Amir, KO técnico

El estadounidense Amir Anderson derrotó a Jordan Dujon por nocaut técnico, consolidando su récord invicto a 7-0. Desde el primer round, Anderson mostró dominio con jabs y combinaciones que acorralaron a Dujon. A medida que avanzaba la pelea, el británico sufrió daños visibles en el rostro, especialmente en el ojo derecho, mientras Anderson seguía variando sus ataques, combinando golpes al cuerpo y a la cabeza. Finalmente, una ráfaga de golpes en la esquina obligó al árbitro a detener la pelea a los 2:19 del round 8. Anderson se mostró confiado y dominante, dejando claro que su potencial en peso mediano es enorme.

Ashton Sylve vs Raúl Antonio Galaviz Hernández | Ganador: Sylve, decisión unánime

En un combate muy reñido de ocho rounds en peso superligero, Ashton Sylve salió victorioso por decisión unánime ante Raúl Hernández. Sylve empezó a imponer su velocidad y técnica desde el segundo round, conectando combinaciones efectivas mientras mantenía la distancia. Hernández presionó en varias ocasiones, acorralando a Sylve, pero no logró cambiar el rumbo del combate. Un gancho de izquierda en el round 7 fue clave para consolidar la ventaja de Sylve, quien cerró el combate de manera estratégica, asegurando su victoria número 13 como profesional.

Jermaine Dhliwayo vs Jake Morgan | Ganador: Dhliwayo, KO técnico

El sobrino de Derek Chisora, Jermaine Dhliwayo, se impuso a Jake Morgan por nocaut técnico en el round 7, tras dominar las etapas finales del combate. Dhliwayo comenzó con un ritmo de estudio, permitiendo que los primeros rounds fueran muy igualados, pero a partir del round 5 encontró su timing y potencia. Una serie de golpes contra las cuerdas en el round 7 obligó al árbitro a intervenir. Dhliwayo celebró su novena victoria profesional, demostrando madurez y control a pesar de la presión inicial de Morgan.

Dan Toward vs Misael Da Veiga | Ganador: Toward, KO técnico

El británico Dan Toward brindó un espectáculo contundente en su enfrentamiento contra Misael Da Veiga, logrando la victoria por nocaut técnico en el round 3. Toward mantuvo una presión constante, dominando los intercambios desde los primeros segundos y conectando golpes potentes que fueron acumulando daño. A mitad del round 3, Da Veiga ya no podía defenderse eficazmente, obligando al árbitro a detener la pelea para proteger al mexicano. La victoria consolidó a Toward como una figura a seguir en la categoría, mostrando fuerza y precisión en momentos críticos.

Tom Welland vs Yahir Alexander Solorio Morales | Ganador: Welland, decisión unánime

El joven londinense de 21 años, Tom Welland, se enfrentó al mexicano Yahir Alexander Solorio Morales en un combate de cuatro rounds en la categoría peso pluma. Welland impuso su ritmo desde el primer campanazo, usando su rapidez y precisión para conectar jabs y combinaciones efectivas. Morales intentó responder con contragolpes, pero la ventaja de Welland en técnica y control del ring fue evidente. Al finalizar los cuatro rounds, los jueces otorgaron la victoria a Welland por decisión unánime, dejando claro que el británico domina la distancia y sabe manejar los momentos claves del combate.

¿A qué hora suben al ring Deontay Wilder vs Derek Chisora?

El excampeón mundial del CMB, Deontay Wilder, y el excontendiente de peso pesado, Derek Chisora, encabezan la pelea principal de una cartelera que dará inicio a las 10:00 a.m. tiempo del Centro de México. No obstante, se espera que la subida al ring de ambas estrellas ocurra alrededor de las 15:30 horas; sin embargo, como suele suceder en este tipo de eventos, es recomendable mantenerse atento unos minutos antes, ya que posibles nocauts o imprevistos podrían adelantar el combate.

México (CDMX): 15:30 horas

15:30 horas Centroamérica : 15:30 horas

: 15:30 horas Estados Unidos: 17:30 (ET) / 14:30 (PT) horas

17:30 (ET) / 14:30 (PT) horas Colombia : 17:30 horas

: 17:30 horas Argentina: 18:30 horas

Categoría y peso de la pelea Deontay Wilder vs Derek Chisora

Algunas peleas no necesitan cinturones para generar expectativa, y el enfrentamiento entre Deontay Wilder y Derek Chisora es un claro ejemplo. En la categoría de los pesos pesados, The War subirá al ring por última vez para cerrar su carrera profesional, mientras que el ‘Bronze Bomber’ busca una victoria que le permita prolongar su permanencia en la élite del boxeo. Dos motivaciones distintas, un mismo escenario.

En la báscula, las diferencias saltan a la vista: Deontay Wilder marcó 226.4 libras, mientras que Derek Chisora alcanzó las 266.7 libras, el mayor peso de su carrera. Sin embargo, el verdadero foco estará en el ring: si el potente golpe de derecha de Wilder logrará imponerse ante la resistencia y experiencia de The War, quien tendrá de su lado público británico.

Récord y cómo llegan Deontay Wilder y Derek Chisora hoy 4 de abril

Cuando Derek Chisora (36-13-0) cayó por nocaut ante Tyson Fury en diciembre de 2022, firmando su cuarta derrota en cinco combates, todo apuntaba a un inevitable final de carrera. Sin embargo, ‘The War’ se negó a desaparecer y regresó con una racha de tres victorias, superando a nombres de peso como Joe Joyce y Otto Wallin dentro de la división. Ahora, tras haber postergado su despedida en más de una ocasión, Chisora asegura que este sábado 4 de abril será el último capítulo de su trayectoria profesional, nada menos que frente a su gente en el O2 Arena de Londres.

Del otro lado, Deontay Wilder (44-4-1) atraviesa un panorama completamente distinto. Su misión es recuperar su lugar en la élite del boxeo mundial. El exhombre más temido de los pesos pesados,‘Bronze Bomber’, llega tras una racha adversa: cuatro derrotas en sus últimas cinco presentaciones, incluyendo dos caídas ante Tyson Fury y un reciente nocaut frente a Zhang Zhilei. En lo que será su primera pelea en Inglaterra, el Bombardero de Bronce no sólo busca una victoria, sino evitar que esta represente el cierre de su carrera. Dos trayectorias opuestas, pero con un mismo objetivo: ganar a cualquier costo.

Cartelera completa y orden de las peleas de box de este sábado

Si bien la atención principal de la cartelera recae en el explosivo enfrentamiento entre el noqueador Deontay Wilder y el aguerrido Derek Chisora, hay otros combates que también prometen robarse los reflectores. Uno de los más atractivos es el regreso de Denzel Bentley en el peso mediano, quien vuelve al ring tras 16 meses de inactividad, luego de que su historia se hiciera viral al confesar que estuvo cerca de dejar el boxeo para convertirse en repartidor por la falta de oportunidades. Ahora, tendrá una nueva oportunidad frente a Endry Saavedra, en una pelea que tendrá el cinturón interino vacante de la Organización Mundial de Boxeo, el cual quedó libre tras la suspensión por dopaje de Janibek Alimkhanuly.

Deontay Wilder (44-4-1) vs Derek Chisora (36-13-0) | Pesado

| Pesado Viddal Riley (13-0-0) vs Mateusz Masternak (50-6-0) | Crucero (cinturón EBU europeo)

| Crucero (cinturón EBU europeo) Denzel Bentley (21-3-1) vs Endry Saavedra (17-1-1) | Mediano (cinturón interino del OMB)

| Mediano (cinturón interino del OMB) Ashton Sylve (12-1-0) vs Raúl Antonio Galaviz Hernández (15-4-2) | Superligero

| Superligero Matty Harris (9-1-0) vs Franklin Ignatius (9-1-1) | Pesado

| Pesado Amir Anderson (6-0-0) vs Jordan Dujon (10-6-0) | Mediano

| Mediano Jermaine Dhliwayo (8-0-0) vs Jake Morgan (7-2-0) | Superpluma

| Superpluma Dan Toward (7-1-0) vs Misael Da Veiga (7-0-0) | Superwélter

| Superwélter Abner Teixeira (debut) vs Rival sin confirmar | Pesado

| Pesado Tom Welland (9-1-0) vs Yahir Alexander Solorio Morales (6-22-5) | Pluma

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