Hansi Flick respalda al VAR tras amarilla a Gerard Martín y resta importancia al enojo de Lamine Yamal

El alemán valoró la victoria 2-1 sobre el Atlético, destacando los tres puntos, el trabajo en equipo y la necesidad de mantenerse enfocados para los próximos partidos

El DT del Barcelona destacó el control de su equipo en el duelo | Reuters

Hansi Flick salió satisfecho del Metropolitano, pero sin perder de vista que LaLiga todavía no está resuelta. El técnico del Barcelona valoró el triunfo ante el Atlético de Madrid en la jornada 30 como “tres puntos muy importantes”, después de un partido que terminó resolviéndose por 2-1 con los tantos de Marcus Rashford y Robert Lewandowski.

En su primera valoración, Flick dejó claro que el resultado tiene peso, pero evitó lanzar cualquier mensaje triunfalista. En la entrevista con DAZN, al ser consultado sobre si la victoria vale media Liga, respondió con una frase directa: “Controlamos el partido. Son tres puntos muy importantes”, una lectura que después reforzó en conferencia al insistir en que todavía restan ocho jornadas y que el equipo debe mantenerse enfocado en su propio trabajo.

Flick pone freno a la euforia

Ya en rueda de prensa, el entrenador alemán insistió en que el mayor valor del resultado está en la forma en que su equipo compitió en un escenario complejo. Explicó que “jugamos contra un equipo que estuvo con diez mucho tiempo y que se ha defendido bien, pero lo hemos intentado todo para conseguir el segundo gol y lo hicimos”. Después añadió que “no es fácil jugar aquí por el ambiente que hay, las emociones… Estoy contento por el triunfo”, en un mensaje que resumió la exigencia del duelo en el estadio del Atlético.

Flick también evitó mirar la tabla tras el tropiezo del Real Madrid y mantuvo su discurso en la misma línea. “Nunca miramos a otros equipos, sino centrarnos en nuestro trabajo”, afirmó, antes de subrayar que el Barcelona aún tiene aspectos por corregir. El técnico señaló además que “hay cosas que podemos hacer mejor” y recordó que la plantilla terminó el encuentro con algunas alertas físicas, por lo que el cierre del campeonato exigirá mantener el nivel competitivo y el hambre que, a su juicio, necesita un candidato al título.

Lamine, el VAR y un cierre cargado de emociones

Uno de los momentos que más llamó la atención tras el silbatazo final fue el visible enfado de Lamine Yamal, una reacción que Flick explicó con naturalidad. En la flash interview comentó que “estaba algo molesto. Es normal. Quiere marcar goles y dar asistencias. Son consecuencias del juego”. Después reveló que el malestar tuvo que ver con la sensación de que el equipo no ejecutó bien algunos tramos del encuentro: “Fue porque no jugamos bien. Hemos hablado en el vestuario y está todo bien. Es un partido emocional”.

En conferencia, el DT profundizó un poco más en esa escena y dejó claro que no le da una lectura negativa al gesto del joven atacante. “No lo sé exactamente, pero había muchas emociones y lo ha intentado todo por hacer el segundo gol. No todo ha sido perfecto pero lo ha intentado todo”, explicó, antes de recordar que el equipo ya debía pasar página porque en tres días tendrá un nuevo compromiso de Champions League.

Sobre otra de las jugadas polémicas de la noche, la acción revisada por el VAR que terminó sin expulsión para Gerard Martín, Flick mantuvo su postura sin caer en la confrontación. Primero dijo en DAZN que “mi punto de vista es que él sacó la pelota y no era tarjeta roja. Pero no lo vi por la televisión”. Más tarde, ante los medios, reiteró: “Ya he dicho que no las he visto en televisión. Gerard Martín ha tocado la pelota. Para mí no había falta. Ha entrado el VAR, ha actuado y yo creo que no era tarjeta roja”.

Araújo, Bernal y el mensaje del descanso

Flick también encendió una luz de atención con el estado físico de Ronald Araújo y Marc Bernal, aunque sin transmitir alarma inmediata. En la entrevista posterior al partido explicó que “tenemos que ver mañana el resultado de las pruebas. Afortunadamente no parecen lesiones graves”, y en el caso del central uruguayo recordó el desgaste reciente: “Araújo vuelve de un viaje largo en el parón y ha jugado dos partidos. Espero que no vaya a más”. Los primeros reportes, de hecho, apuntan a molestias que deberán ser evaluadas para determinar su alcance.

El técnico cerró su análisis contando qué le pidió al equipo en el intermedio y cómo encontró al grupo tras un triunfo de alto impacto. “Les hemos mostrado a los jugadores cómo atacar y cómo defender. Creo que atrás hemos estado bien, y eso es importante, y luego había que encontrar los espacios hasta que hemos encontrado el segundo gol”, detalló. Sobre el ambiente en el vestuario, contó que los futbolistas “estaban contentos”, aunque con una idea clara: “el trabajo no está hecho” y ahora toca pensar en el siguiente examen. Incluso al ser preguntado si el gol de Lewandowski puede valer una Liga, fue tajante: “Quedan ocho partidos, no está nada hecho y tenemos que hacer nuestro trabajo”.

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