¿Se cae la pelea con Christian Mbili? Guerra en Medio Oriente complicaría el regreso de Canelo Álvarez

Christian Mbilli, campeón del Consejo Mundial de Boxeo, apunta como uno de los favoritos para enfrentar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez el 12 de septiembre

Canelo Álvarez prepara su regreso al boxeo en 2026 | Imago7

La posible pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli para el próximo 12 de septiembre comienza a tomar forma, aunque aún no está completamente cerrada. Camille Estephan, promotor del campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, advirtió que existen factores externos que podrían influir en la firma del combate, particularmente en lo que respecta a la sede. El empresario señaló que la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán podría complicar la logística si la función se traslada a Riad, Arabia Saudita.

Cabe recordar que el pasado 15 de enero, Turki Al Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, anunció que el regreso del boxeador mexicano sería el 12 de septiembre como parte de la cartelera “México contra el Mundo”, aunque no reveló el nombre del rival. Con el paso de las semanas, Christian Mbilli ha emergido como el principal candidato para enfrentar a Canelo Álvarez, en lo que representaría una oportunidad clave para el tapatío de recuperar protagonismo en las 168 libras tras la derrota sufrida ante Terence Crawford en septiembre de 2025 y después de recuperarse de una cirugía.

A pesar de las versiones que colocan a Christian Mbilli como favorito para ese combate tras ser ascendido a campeón del CMB, Camille Estephan evitó confirmar que exista un acuerdo definitivo. No obstante, dejó entrever que las negociaciones siguen en curso y que el anuncio oficial aún está pendiente debido a detalles que no han sido completamente resueltos, manteniendo en suspenso una de las peleas más atractivas en el panorama actual del boxeo internacional.

“Estamos considerando septiembre, pero nada está confirmado. Ni siquiera tenerlo por escrito es suficiente. Hay que pasar por el pesaje y veremos qué sucede”, declaró el promotor de Christian Mbilli en una entrevista con FightsATW. “La guerra en Irán es preocupante porque se rumoreaba que la pelea se llevaría a cabo en Riad. Tendremos que esperar y ver qué pasa con esa situación tan complicada”.

Camille Estephan reconoció que, en caso de concretarse la pelea ante Saúl ‘Canelo’ Álvarez y de que Arabia Saudita no resulte una sede viable, Estados Unidos se perfila como la opción favorita para albergar el combate entre dos de las principales figuras de las 168 libras. No obstante, el promotor dejó claro que le gustaría que su representado tuviera la oportunidad de pelear en Quebec, Canadá, donde ha disputado tres de sus últimas cinco contiendas y cuenta con un respaldo importante del público local.

“Canelo atrae a muchísima gente a Estados Unidos. Realmente espero que esta guerra no se prolongue mucho más. Falta mucho para septiembre. No creo que esta pelea se celebre en Quebec, por mucho que me gustaría que sucediera. Si se celebrara, tendríamos 21 mil aficionados en sus asientos. En este momento, Mbilli es el campeón, pero en la mente de la gente, Canelo es el número uno. Tenemos que arrebatarle ese puesto”, sentenció.

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