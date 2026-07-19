Matías Almeyda celebra su regreso a la Liga MX con triunfo de Monterrey: “Soy un agradecido con México”

Los Rayados de Monterrey vencieron a Santos Laguna con un 3-2 en el inicio de la era Matías Almeyda, técnico que regresó a la Liga MX tras ocho años

Matías Almeyda comenzó con una victoria su nueva etapa en la Liga MX. El técnico argentino celebró su primer triunfo al frente de los Rayados de Monterrey después de que su equipo derrotó 3-2 a Santos Laguna en el Gigante de Acero, en el debut del Apertura 2026. Más allá de los tres puntos, el resultado tuvo un significado especial para el estratega, quien volvió al fútbol mexicano después de ocho años y recibió el respaldo de una afición que esperaba con ilusión su llegada.

“Lo viví y lo disfruté desde que llegué. Estoy disfrutando cada momento, sabiendo lo que conlleva el fútbol de resultados. Hoy era un día especial para mí: volver a este país, a esta liga que significó mucho para mi carrera. Soy un agradecido con México por darme nuevamente la posibilidad de trabajar”, declaró el entrenador argentino en conferencia de prensa. El argentino reconoció que el regreso estuvo acompañado de una emoción especial y recordó que le hubiese gustado compartir ese momento con su padre.

El técnico de Rayados también destacó la conexión que comenzó a construir con la afición regiomontana desde su llegada al club. Matías Almeyda señaló que la presencia de los seguidores en el Gigante de Acero fue un impulso importante para sus jugadores y consideró que el equipo respondió con una actuación acorde a las expectativas generadas alrededor del nuevo proyecto.

“Cuando llegamos al estadio vimos una afición esperándonos y eso me terminó de emocionar. Vi un estadio casi lleno. Creo que los jugadores les dieron a la gente lo que merece y también se lo merecen ellos por el esfuerzo que están haciendo”, expresó el entrenador argentino. Almeyda también resaltó la importancia de iniciar con una victoria, aunque reconoció que todavía existen detalles por corregir dentro del funcionamiento colectivo.

Rayados mostró una versión ofensiva en su primer partido del torneo y consiguió una ventaja amplia gracias a los goles de Lucas Ocampos, quien firmó un doblete, y Jesús Manuel ‘Tecatito’ Corona. Sin embargo, Santos Laguna reaccionó en la segunda mitad y acercó el marcador con anotaciones de Lucas Di Yorio y Eduardo Aguirre, situación que dejó al estratega con aspectos por mejorar en la parte defensiva.

“Estamos bien, tenemos buenos jugadores. Hay que darles confianza y hacerles sentir que pueden. No nos generaron acciones por distracciones; fueron sólidos. También hay que destacar que pateamos 16 veces, 13 a portería, y tendríamos que haber hecho más goles. Estoy feliz por el inicio”, explicó Matías Almeyda, quien defendió el trabajo de sus futbolistas y aseguró que el crecimiento del equipo dependerá de mantener la exigencia diaria.

El entrenador argentino dejó claro que su objetivo es construir una identidad propia para Rayados, aunque descartó que el proyecto dependa de imponer su nombre. El estratega aseguró que el protagonismo debe recaer en los futbolistas y que el equipo debe recuperar la confianza para competir por los objetivos más importantes del torneo.

“Yo no vengo a buscar el Almeida. Vengo a buscar que los jugadores sean felices con lo que hacen, porque los protagonistas del fútbol son los futbolistas. Para lograr un estilo se necesita tiempo”, afirmó. Además, habló sobre la llegada de Orbelín Pineda y sus aspiraciones con Monterrey: “No viene a ser el salvador, viene a incorporarse a un grupo que ya está armado”. Sobre la pelea por el título, fue contundente: “Nosotros vamos a ser competidores por el título. Lo deseamos. Para eso hay que trabajar, hablar poco y trabajar mucho”.

Te puede interesar: