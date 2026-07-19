Partidos Mundial 2026 del 19 de julio: horarios y dónde ver en vivo la final por TV y online

España y Argentina cierran la actividad en la justa mundialista, donde se conocerá al campeón; los europeos buscan su segundo cetro y los sudamericanos el cuarto y el bicampeonato

Esta es la agenda del 19 de julio en el Mundial 2026 | Claro Sports

La Copa del Mundo 2026 llega a su último día de actividad este domingo 19 de julio con la disputa del título. España y Argentina se enfrentarán en la final que definirá al campeón de la primera edición mundialista organizada con 48 selecciones.

El encuentro tendrá como escenario el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, recinto elegido para cerrar el torneo celebrado en México, Estados Unidos y Canadá. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Argentina afrontará el compromiso con la posibilidad de conquistar el bicampeonato después del título obtenido en Qatar 2022. La Albiceleste también busca sumar la cuarta Copa del Mundo de su historia, tras sus coronaciones en 1978, 1986 y 2022.

España, por su parte, intentará levantar el trofeo por segunda ocasión. La Roja ganó su primer campeonato mundial en Sudáfrica 2010 y ahora buscará terminar con una espera de 16 años, ante el vigente campeón del torneo.

Agenda Mundial 2026: todos los partidos de hoy 19 de julio

La agenda del Mundial 2026 contempla solamente un partido para este domingo. España y Argentina serán las protagonistas del encuentro número 104 del calendario, luego de superar la fase de grupos y cinco rondas de eliminación directa.

España vs Argentina | Final del Mundial 2026

México (CDMX): 13:00 horas

Centroamérica: 13:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Estados Unidos (ET): 15:00 horas

Estados Unidos (PT): 12:00 horas

El partido colocará frente a frente al campeón de Europa y al campeón de América. España tratará de trasladar al Mundial el proceso que la llevó al título de la Eurocopa 2024, mientras Argentina buscará prolongar el ciclo que comenzó con la Copa América 2021.

La final también concentrará la atención en el duelo generacional entre Lionel Messi y Lamine Yamal. El capitán argentino intentará cerrar el torneo con otro título mundial, mientras el atacante español buscará conquistar su primera Copa del Mundo.

¿Dónde ver en vivo la final del Mundial 2026? Canales de TV y online

En México, la final entre España y Argentina podrá verse por televisión abierta en el Canal 5 y Canal 7; así como en la plataforma de streaming de ViX Premium, de acuerdo con el esquema de transmisiones utilizado durante la fase final del torneo. La cobertura minuto a minuto también estará disponible a través de Claro Sports.

Para otras regiones, estas son las opciones anunciadas para seguir los partidos del Mundial 2026 por televisión y plataformas digitales:

México: ViX Premium, Canal 5 y Canal 7

ViX Premium, Canal 5 y Canal 7 Centroamérica: Tigo Sports

Tigo Sports Colombia: Caracol Televisión, Canal RCN y Ditu

Caracol Televisión, Canal RCN y Ditu Estados Unidos: FOX, Telemundo, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Hulu + Live TV y Peacock Premium

FOX, Telemundo, Fubo, DirecTV Stream, Sling Blue, Hulu + Live TV y Peacock Premium Argentina: DSports, DSports 2, DSports+ y Paramount+

España y Argentina cerrarán más de un mes de competencia con el trofeo en juego en Nueva Jersey. La Albiceleste busca convertirse en la primera selección que logra dos títulos consecutivos desde Brasil en 1958 y 1962, mientras La Roja quiere colocar una segunda estrella sobre su escudo.

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