América gana, pero Guillermo Almada advierte que falta evolución

El timonel uruguayo acepta que el conjunto queretano le complicó el juego. Espera que, cuando se reintegren los elementos de selección su trabajo poco a poco se irá complementando

Almada debutó con el pie derecho con los emplumados | Imago7

Guillermo Almada comenzó su etapa oficial como entrenador del América con una victoria de 1-0 sobre Querétaro, resultado que permitió a las Águilas sumar sus primeros tres puntos del Apertura 2026 en el cierre de la jornada 1. Tras el encuentro en el Estadio La Corregidora, Almada reconoció las dificultades que presentó Querétaro y consideró que el desempeño del cuadro local dio mayor valor al resultado conseguido por su equipo.

“Bueno, el primero era para hoy, más allá de la forma. Después fue un partido durísimo. Querétaro fue un rival que dignifica mucho nuestra victoria. Creo que fue merecida porque, si bien tuvimos alguna imprecisión en algún momento, lo buscamos permanentemente y tuvimos las situaciones más claras”, explicó el entrenador.

El técnico uruguayo también señaló que algunos errores en la circulación del balón permitieron que los Gallos generaran aproximaciones sobre la portería defendida por Rodolfo Cota. Sin embargo, destacó la insistencia de sus jugadores para buscar el gol durante el partido.

“Quizá algún error que nosotros cometimos en el manejo les dio alguna posibilidad a ellos, pero vuelvo a insistir en que Querétaro fue un rival durísimo, muy complicado, y nos llevamos una victoria que dignifica el trabajo de los futbolistas. Era muy importante para nosotros ganar”, agregó.

A pesar del resultado, Almada indicó que el América todavía debe trabajar en la construcción de sus ataques. El entrenador explicó que el plantel lleva poco tiempo desarrollando su propuesta y señaló la profundidad y el volumen de juego como dos de los aspectos que deberán mejorar durante las siguientes jornadas.

“Tenemos que seguir evolucionando en el volumen de juego. Llevamos poquito tiempo en el club y la idea se está aprendiendo. Me gustó la valentía de salir a buscar, más allá de las imprecisiones, la búsqueda permanente del triunfo y la intensidad que pusimos por momentos”, declaró.

Finalmente, el estratega confió en que la incorporación de más jugadores y el avance del trabajo colectivo le permitirán al América contar con otras alternativas. “Tenemos que mejorar la profundidad y el volumen de juego. Seguramente, cuando completemos el plantel, vamos a tener otras posibilidades que fortalecerán a todo el grupo y habrá otras opciones para seguir creciendo”, concluyó.

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