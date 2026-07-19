Milito señala las causas de la derrota ante Toluca, pero asegura que Chivas peleará el título

El técnico rojiblanco explicó el 0-2, defendió su plantel y aseguró que el Guadalajara está obligado a competir por el campeonato en el Apertura 2026

Gabriel Milito no evitó la autocrítica después de la derrota de Chivas por 0-2 frente a Toluca en el Estadio Akron, pero también dejó claro que el resultado no modifica sus expectativas para el Apertura 2026. El entrenador rojiblanco señaló que el penal del primer tiempo y la expulsión de Ángel Sepúlveda al inicio del complemento alteraron un encuentro que, desde su análisis, había sido equilibrado.

El estratega explicó que ambos equipos se neutralizaron durante buena parte de la primera mitad y tuvieron oportunidades para abrir el marcador. “Fue un primer tiempo de mucha disputa, de dominio compartido y con situaciones para los dos equipos. Con 0-0 pudimos haber marcado algún gol y también pudimos haberlo recibido”, declaró en conferencia de prensa.

La jugada que cambió el escenario llegó antes del descanso, cuando el VAR detectó una mano de Luis Romo y el árbitro señaló penal. Alexis Vega convirtió la pena máxima y adelantó a los Diablos Rojos. “Llegó la acción del penal, que abrió y cambió el partido. Siempre que hay un gol, el desarrollo cambia y es otro”, sostuvo Milito.

Chivas intentó modificar su funcionamiento durante el descanso con el ingreso de Brian Gutiérrez, pero dos minutos después del reinicio Ángel Sepúlveda fue expulsado por un manotazo sobre Federico Pereira. Milito remarcó que jugar con diez futbolistas y con el marcador en contra redujo las posibilidades de igualar ante el campeón, aunque su equipo generó ocasiones antes del segundo gol.

“Con un jugador menos al inicio del segundo tiempo y con un equipo como Toluca delante, la situación se puso difícil. Aun así, tuvimos cuatro o cinco situaciones claras para poder empatar”, afirmó. El Guadalajara adelantó líneas, pero quedó expuesto en una transición que terminó con la anotación de Jesús Gallardo para el 0-2.

Pese a comenzar el torneo con una derrota en casa, el técnico sostuvo que la actitud del plantel respondió a sus exigencias. “El equipo se brindó al máximo, no se guardó absolutamente nada. Más allá del desarrollo y del resultado, siempre pretendo que tengamos ese comportamiento”, explicó sobre la respuesta rojiblanca tras quedarse en inferioridad numérica.

Milito también abordó la integración de los seleccionados nacionales, quienes apenas volvieron a trabajar con el grupo después de más de dos meses. Luis Romo, Roberto Alvarado y Raúl Rangel comenzaron el partido porque llegaban con ritmo competitivo, mientras Armando González y Brian Gutiérrez iniciaron en la banca por haber tenido menor actividad durante sus respectivas concentraciones.

“Es la primera semana que volvimos a reencontrarnos todos. Me gustó cómo entró Brian y también cómo ingresó Jordan. Ahora será cuestión de convivir más tiempo, repasar las cosas buenas y mejorar lo necesario”, indicó. El entrenador aseguró que está conforme con la plantilla y considera que Chivas tendrá capacidad para competir durante el semestre.

En cuanto a los refuerzos, Milito explicó que las dos incorporaciones recientes aportarán variantes ofensivas y competencia interna. “Son dos jugadores que vienen a fortalecernos, tienen mucha calidad y mucho gol. El torneo pasado generamos mucho juego, pero nos faltaron más goles”, reconoció el técnico, quien descartó solicitar nuevas contrataciones.

El argentino señaló que la directiva cumplió con las necesidades detectadas para disputar la Liga MX y la Leagues Cup. “El club ha incorporado dos futbolistas muy buenos. No necesitamos absolutamente nada más para completar un plantel fuerte. Estoy muy contento con el grupo que tenemos”, aseguró, incluso ante la posibilidad de que algún jugador reciba una oferta antes del cierre del mercado.

El entrenador cerró con un mensaje directo sobre los objetivos del Guadalajara. “Con mucha humildad siento que sí somos candidatos. Tenemos un plantel muy bueno para ser protagonistas y la historia de Chivas siempre te pone en ese lugar”, afirmó. Milito sostuvo que la institución no puede conformarse con otra meta: “Acá no vale otra cosa que pelear por el campeonato. Lo tenemos todos muy claro”.

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