Toluca inicia con victoria y el Turco Mohamed advierte: “Esto tiene que ser un punto de partida”

Antonio Mohamed destacó la reacción de Toluca con diez hombres, el aporte de Érick Gutiérrez y el valor del triunfo ante Chivas en el arranque del Apertura 2026

El Toluca comenzó su participación en el Apertura 2026 de la Liga MX con un triunfo como visitante ante Chivas, resultado que dejó conforme a Antonio Mohamed por el comportamiento de sus jugadores. El entrenador destacó la capacidad del equipo para competir pese al poco tiempo de preparación y a los ajustes que tuvo que realizar durante el encuentro.

El compromiso se disputó este sábado 18 de julio como parte de la jornada 1 del campeonato, en una fecha marcada por el regreso de la Liga MX durante la etapa final del Mundial 2026. El calendario colocó a los Diablos frente a uno de los equipos que Mohamed considera candidato a ocupar los primeros lugares y clasificar a la Liguilla.

Érick Gutiérrez responde en su primer partido con Toluca

Uno de los jugadores analizados por el técnico fue Érick Gutiérrez, quien llegó al conjunto mexiquense después de su etapa con Guadalajara. El mediocampista comenzó su proceso de adaptación al sistema del cuerpo técnico y recibió minutos ante su anterior club. Su incorporación se produjo durante el mercado previo al Apertura 2026, junto con la llegada de Víctor Guzmán.

Mohamed señaló que el futbolista puede ocupar un papel dentro de la rotación del equipo, aunque deberá continuar con su integración al modelo de juego. También utilizó el encuentro para medir el nivel de su plantel después de una preparación limitada por el calendario. “Guti es un jugador que nos va a ayudar mucho. Hoy lo hizo bastante bien, así que tiene que seguir trabajando para acoplándose a nuestra forma de juego. Chivas es un equipo que va a estar en los primeros lugares y en la Liguilla, así que para nosotros fue un buen parámetro. Hicimos una pretemporada muy corta y el equipo jugó arriba de mis expectativas por la poca preparación. Estamos muy contentos; ahora toca descansar porque el martes jugamos nuevamente”, declaró.

Alexis Vega avanza y Paulinho presenta una molestia muscular

El entrenador también ofreció una actualización sobre Alexis Vega, quien continúa con su proceso para recuperar ritmo competitivo. Mohamed explicó que el atacante ha avanzado de manera gradual y que su disponibilidad representa una opción para los siguientes compromisos del semestre.

La situación de Paulinho generó atención dentro del cuerpo técnico. El delantero presentó una molestia en el gemelo y su evolución determinará cuándo podrá volver a participar. Toluca afrontará una semana con actividad entre jornadas, por lo que el manejo de las cargas físicas será uno de los puntos a considerar. “Alexis está volviendo de a poco a su puesta a punto. Para nosotros es una gran noticia y esperamos que siga en esa etapa ascendente, ya que es un jugador muy importante. Con respecto a Paulinho, tiene una molestia muscular en el gemelo; esperamos poder tenerlo lo más pronto posible”, detalló el entrenador.

Toluca se reorganizó tras la expulsión de Sepúlveda

Durante el partido, el conjunto visitante tuvo que adapatarse a la expulsión de Ángel Sepúlveda en Chivas. Mohamed reconoció que el equipo necesitó algunos minutos para encontrar una nueva distribución dentro del campo, antes de recuperar el control mediante posesiones más prolongadas.

El técnico consideró que esa circulación permitió reducir el ritmo de Chivas y aprovechar el jugador adicional. También recordó que Toluca había generado oportunidades durante la primera parte, por lo que calificó el resultado como correspondiente al desarrollo del encuentro. “Cuando quedamos con diez hombres nos costó acomodarnos unos cinco o siete minutos, pero después empezamos con posesiones largas y calmamos el partido, sabiendo que Chivas tiene grandes jugadores y un gran funcionamiento. En el primer tiempo también tuvimos muchas opciones claras aparte del gol. En el trámite general fuimos justos ganadores. Esto recién empieza y falta mucho camino por recorrer; nuestro objetivo siempre es estar entre los primeros lugares en todas las competencias que jugamos”, afirmó.

El resultado permitió a Toluca sumar sus primeros tres puntos y mantener una línea de trabajo basada en la competencia por los primeros puestos. El club llegó al nuevo torneo después de conquistar la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, tras superar a Tigres en una final definida mediante tanda de penales.

El triunfo en Guadalajara marca el punto de partida

Mohamed valoró que la victoria se produjera fuera de casa y frente a un rival que espera encontrar en la zona de clasificación. Para el estratega, el resultado tiene importancia por los puntos obtenidos, pero también por la respuesta colectiva, el orden mostrado y la manera en que el plantel resolvió los distintos momentos del encuentro. “Para nosotros es un impulso anímico muy importante; no cualquiera gana en esta cancha. No es solamente el triunfo, sino el rendimiento del equipo, que fue notable tanto individual como colectivamente. Hicimos un gran partido y esto tiene que ser un punto de partida para seguir creciendo y afrontar con mucha confianza todo lo que nos viene esta semana y en el semestre”, concluyó.

Toluca deberá trasladar este rendimiento a su siguiente compromiso ante Pumas el martes, con poco margen de recuperación entre partidos. Mohamed dejó claro que el triunfo ante Chivas representa el comienzo del recorrido y que el objetivo será sostener al equipo en los primeros lugares durante las diferentes competencias del calendario.

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