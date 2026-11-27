Dmitry Bivol expuso que ve sólo un 5 por ciento de probabilidades de volver a ver a Canelo Álvarez tras vencerlo por decisión unánime en 2022

Dmitry Bivol estaría dispuesto a aceptar la revancha con Canelo Álvarez | Reuters

Dmitry Bivol reveló que nunca recibió ninguna oferta formal por parte del equipo de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, pese al supuesto interés del boxeador mexicano en una revancha con el campeón unificado de las 175 libras tras su derrota en mayo de 2022 en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El boxeador ruso indicó que estaría dispuesto a aceptar un segundo capítulo con Canelo Álvarez, aunque fue realista y explicó que sólo ve un cinco por ciento de probabilidades de que el peleador mexicano realmente se interese en volver a verlo en el ring.

“Para ser honesto, siento que hay un cinco por ciento de posibilidades de que suceda”, declaró Dmitry Bivol en una charla reciente con el canal de YouTube The Stomping Ground. “No, no he hablado con él. Nosotros simplemente dijimos que queremos la revancha. Si él quiere, le daremos la revancha. Pero mi equipo nunca recibió ninguna oferta”.

Dmitry Bivol derrotó al tapatío el 22 de mayo en la Ciudad del Pecado por decisión unánime, un resultado que sorprendió a buena parte de los aficionados, quienes colocaban a Saúl Álvarez como favorito para conquistar el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo. Sin embargo, el ruso impuso condiciones con un boxeo de escuela soviética, basado en el juego de piernas, el control de la distancia y la precisión de sus golpes, recursos que neutralizaron el ataque del mexicano. Las estadísticas de CompuBox registraron 152 golpes conectados por Bivol, frente a 84 golpes de Álvarez.

El pelirrojo pidió la revancha esa misma noche antes de bajar del cuadrilátero. El deseo por un segundo capítulo se hizo recurrente en algunas entrevistas que concedió el excampeón indiscutido de las 168 libras y la última declaración al respecto vino por parte de su propio entrenador y mánager, Eddy Reynoso, quien se mostró abierto a una posible revancha con Terence Crawford y Dmitry Bivol.

El peleador ruso llegó a decir en el pasado que incluso podía bajar a las 168 libras para competir, en ese entonces, por los cinturones que tenía Canelo Álvarez en los supermedianos; sin embargo, el segundo capítulo jamás se concretó. Bivol ha peleado seis ocasiones más como profesional, con una derrota que vengó ante Artur Beterbiev, con lo que se convirtió en campeón indiscutido de los semipesados, mientras que el pupilo de Eddy Reynoso ha peleado ocho veces desde aquella noche y registra otra caída como profesional ante Terence Crawford.

“No me sorprende, porque él tiene muchas opciones diferentes para su carrera y una pelea conmigo es una de esas opciones”, sentenció Bivol al entender que no sea la prioridad del mexicano y, aunque ahora los fanáticos lo verían como favorito, el campeón actual de tres cinturones de las 175 libras prefiere no alardear sobre su estatus. “Nunca, nunca. Una segunda pelea nunca es más fácil contra nadie. Quizá incluso sea más difícil, tiene más experiencia”.

Canelo Álvarez viene de vencer a Christian Mbilli en Arabia Saudita el pasado 31 de octubre, noche en la que recuperó el cinturón de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo y hasta el momento no ha revelado cuál será su próximo paso en su carrera sobre el cuadrilátero. Sin embargo, Eddy Reynoso declaró en una charla con Salvador Rodríguez que el equipo analiza la posibilidad de que su pupilo intercambie golpes con Willy Hutchinson, nuevo campeón del CMB en las 175 libras, lo que sería un nuevo intento del mexicano de volver a ganar una corona en los semipesados.