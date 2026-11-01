Benavidez y Usyk opacan a Canelo Álvarez: la súper pelea que comenzó a cocinarse durante su victoria

David Benavidez y Oleksandr Usyk parecen haber acercado caminos para una pelea por los campeonatos mundiales de peso crucero que tiene el Bandera Roja

¿Benavidez vs Usyk, en 2027? | AFP: Henry Thomas y Reuters

El enfrentamiento que parecía imposible entre David Benavidez y Oleksandr Usyk podría robarse los reflectores en 2027. El rumor comenzó a tomar forma tras las declaraciones del boxeador ucraniano durante la celebración de Saúl ‘Canelo’ Álvarez por su victoria de este 31 de octubre en Arabia Saudita sobre Christian Mbilli. Se trataría de una apuesta arriesgada para protagonizar una pelea de legado entre dos peleadores invictos.

La información surgió a raíz de un reporte de Mike Coppinger para The Ring Magazine. Serhii Lapin, asesor de Oleksandr Usyk, habría confirmado que el Gato tendría interés en bajar nuevamente a las 200 libras para buscar una pelea con David Benavidez, actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

El propio Oleksandr Usyk fue el encargado de confirmar su interés en una charla con DAZN durante la velada en la que Canelo Álvarez se proclamó campeón del Consejo Mundial de Boxeo tras destronar a Christian Mbilli por decisión unánime en la pelea estelar de México vs El Mundo, una noche que coincidió con Halloween. El ucraniano estuvo presente porque su equipo de entrenamiento se encargó de la preparación física del mexicano.

“Porque dejé atrás la categoría de peso pesado y he recuperado mi peso”, declaró Oleksandr Usyk al ser cuestionado sobre la posibilidad de pelear con el Monstruo Mexicano. “Pero si tengo la oportunidad en la categoría de peso crucero, volveré con una gran pelea porque Benavidez es un gran campeón. Yo también, un poco”.

El Bandera Roja volverá al ring el próximo 5 de diciembre en Glendale, Arizona, para disputar una unificación de cinturones de las 200 libras ante Michal Cieslak, campeón del CMB. La pelea dejará a un monarca con tres cinturones, siempre y cuando no haya empate, mientras la Federación Internacional de Boxeo define un combate por su título vacante del peso crucero.

Oleksandr Usyk se convirtió en campeón indiscutido de las 200 libras en noviembre de 2018, cuando noqueó a Tony Bellew. Desde entonces, su carrera se desarrolló en el peso completo, división en la que también coleccionó los cuatro cinturones con victorias sobre figuras como Anthony Joshua, Tyson Fury y Daniel Dubois. El peleador de 39 años anunció recientemente que está cerca de colgar los guantes, aunque antes de su retiro tendría al menos una pelea más.

David Benavidez se convirtió en campeón de tres divisiones tras la pelea que nunca se concretó con Canelo Álvarez en las 168 libras. El Bandera Roja tiene en sus manos las coronas de la AMB y la OMB. Su nombre suena para un posible enfrentamiento con Jai Opetaia, antiguo monarca del peso crucero, en la función del Cinco de Mayo de 2027 y, más adelante, para una posible pelea con Artur Beterbiev. Sin embargo, su futuro todavía no está claro, pues primero tendrá que cumplir con lo que sería su último combate bajo el manto de su promotor, Sampson Lewkowicz. Benavidez rechazó en su momento la opción de enfrentar a Usyk por la diferencia de peso, pero la última vez que le preguntaron al respecto aceptó el reto, tras señalar que no volverá a las 175 libras.