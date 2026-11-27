La Tricolor clasificó segunda en el grupo L tras dos victorias y una derrota en la última jornada de la Copa del Mundo.

Selección Colombia en el Mundial Sub 17 | FCF

La Selección Colombia clasificó a la ronda final de la Copa Mundial sub 17 de la FIFA en el segundo lugar del grupo L tras sumar seis puntos en tres partidos y perder en la última jornada ante Serbia con un gol al minuto 72, a pesar de ser el equipo que más buscó el arco rival en los 90 minutos. La Tricolor tendrá que enfrentar a Egipto, que fue segunda del grupo A, tras el sorteo oficial y la definición de los cruces rumbo a la final de la Copa del Mundo.

El partido de los dieciseisavos se jugará el martes 1 de diciembre a las 10:00 a. m. (hora de Colombia) en el campo 2 del complejo deportivo Aspire Zone en Al Rayyan, Qatar. La Amarilla consiguió dos victorias: la primera 2-1 ante Japón con anotaciones de Miguel Ángel Agámez y Samuel Martínez de penalti; la segunda fecha fue ante Honduras con triunfo 2-0 siendo Matias Caicedo y Jose Escorcia los goleadores.

Entre Colombia y Egipto hay un antecedente reciente en la UEFA Friendiship Cup 2026 en donde la selección sudamericana se impuso 2-1 con anotaciones de Jhan Moreno y Edwin Echeverría. “Nosotros lo tenemos claro porque los enfrentamos hace no menos de un mes. Estuvimos en un torneo en Suiza, los enfrentamos, fue un lindo partido. Tiene jugadores rápidos, fuertes, y bueno, esperamos primero que los chicos se recuperen del partido de hoy”, dijo el entrenador de la Tricolor, Fredy Hurtado, en diálogo con Gol Caracol.

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Así le fue a Egipto en la fase de grupos de la Copa Mundial sub 17 de la FIFA 2026

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Egipto inició su camino en la Copa Mundial de la FIFA con derrota 2-1 contra Grecia. En la segunda jornada consiguió una victoria 2-0 contra la selección local, Qatar y selló su clasificación goleando 4-1 a Panamá en la tercera jornada del campeonato. El balance de los “Faraones” es de dos victorias, una derrota, siete goles a favor y tan solo tres en contra.

Egipto es dirigida por Hussein Abd El-Latif, exjugador profesional y que ganó como entrenador del equipo juvenil la Copa del Golfo semanas antes del inicio del Mundial. Su figura es Yousef Abdullah, mediocampista que registra dos anotaciones en el torneo. Junto a él se destaca como goleador Khaled Mokhtar, que hizo dos goles contra Panamá.

Así está el cuadro de la Selección Colombia rumbo a la final de la Copa Mundial sub 17 de la FIFA 2026

Colombia quedó ubicado por el lado del cuadro en donde evita a la máxima favorita al título, España, y otros rivales destacados como Croacia, Uruguay y la selección de Argentina. De avanzar la Amarilla a los octavos de final, esperará por el ganador del partido entre Corea del Sur y Japón. En cuartos de final se enfrentaría a los ganadores de la llave en donde se enfrentan Serbia vs. China y Francia vs. Uganda.

Por la parte baja del cuadro de Colombia los rivales que podrían avanzar hasta las semifinales son Italia vs. Tayikistán, Bélgica vs. Arabia Saudí, Brasil vs. Mozambique y Chile vs. Marruecos. La final de la Copa Mundial sub 17 de la FIFA 2026 está programada para el 13 de diciembre en el Complejo Deportivo Asper Zone.

Así quedaron las cruces de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial sub 17 de la FIFA 2026

Lunes 30 de noviembre

Italia vs. Tayikistán – 7:30 a. m.

Croacia vs. Uruguay – 7:30 a. m.

Brasil vs. Mozambique – 8:00 a. m.

Bélgica vs. Arabia Saudí – 8:30 a. m.

República de Irlanda vs. Costa de Marfil – 9:30 a. m.

México vs. Argentina – 10:00 a. m.

España vs. Uzbekistán – 10:30 a. m.

Chile vs. Marruecos – 10: 30 a. m.

Martes 1 de diciembre

Mali vs. República Dominicana – 7:30 a. m.

Australia vs. Senegal – 7:30 a. m.

República de Corea vs. Japón – 8:00 a. m.

Serbia vs. RP China – 8:30 a. m.

Grecia vs. Ecuador – 9:30 a. m.

Egipto vs. Colombia – 10:00 a. m.

Francia vs. Uganda – 10:30 a. m.

Venezuela vs. Algeria – 10:30 a. m.

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