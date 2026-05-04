El parte médico del América: las tres bajas que sacuden el nido tras la ida ante Pumas

Lo que debía ser una fiesta de cuartos de final terminó en un dolor de cabeza para André Jardine

América y sus contratiempos para la vuelta contra Pumas | Imago7

El Clásico Capitalino de ida cumplió con las expectativas de intensidad, goles y polémica, pero dejó un saldo sumamente costoso para el Club América. Lo que en el papel era un empate vibrante (3-3), en el vestidor azulcrema se siente como una batalla con demasiadas bajas de cara al cierre de la serie en la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Brian Rodríguez: precaución necesaria

La primera sorpresa del encuentro se dio antes del silbatazo inicial. Brian Rodríguez, quien se perfilaba como una de las armas principales en el ataque, fue relegado a la tribuna por una molestia muscular. Al finalizar el encuentro, el estratega André Jardine explicó los motivos de su ausencia:

“Brian, lamentablemente tuvo algo en el gemelo, nada tan preocupante. Meterlo hoy es arriesgado, podríamos generar una lesión; puede entrenar, es la expectativa. Seguramente va a estar en la vuelta”, declaró el técnico brasileño con un tono de optimismo.

El uruguayo no estuvo ni en la banca en la ida de cuartos | Imago7

Cristian Borja: la peor noticia

El momento de mayor tensión en el partido ocurrió durante la primera mitad. Cristian Borja tuvo que abandonar el terreno de juego en ambulancia tras una acción desafortunada que encendió las alarmas de inmediato. Horas más tarde, el club emitió un comunicado oficial confirmando los peores presagios:

Parte oficial: lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

Tiempo estimado: fuera por el resto del torneo Clausura 2026. Su regreso dependerá de la evolución tras el tratamiento.

La jugada generó polémica en la ida de cuartos de final | Imago7

Sebastián Cáceres: el hospital y la esperanza de la máscara

La defensa sufrió un segundo golpe en la parte complementaria. Sebastián Cáceres recibió un fuerte impacto en el rostro que le impidió continuar, obligando a su traslado inmediato a un hospital para realizar estudios de imagen.

Jardine se mostró visiblemente preocupado por la situación del central uruguayo: “Cáceres es complejo, hay fracturas, no sé en dónde. Dependiendo de la región, se puede jugar con protección, mañana veremos. Son dos lesiones importantes (sumando la de Borja)”.

Cáceres salió de cambio | Instagram: alanafloresf

Luego de los estudios realizados al central Sebastián Cáceres, el América informó sobre su estado de salud:

Parte oficial: fractura del arco cigomático y trauma ocular.

Tiempo estimado: será de acuerdo a su evolución

Panorama para la vuelta en el Estadio Azteca

El cuerpo técnico del América se enfrenta ahora a un escenario logístico complicado. Este es el estatus real de los tres jugadores de cara al partido definitivo contra Pumas:

Brian Rodríguez: es el único con altas probabilidades de ver minutos. Será evaluado día a día, pero se espera que se reintegre a los entrenamientos grupales a la brevedad.

es el único con altas probabilidades de ver minutos. Será evaluado día a día, pero se espera que se reintegre a los entrenamientos grupales a la brevedad. Sebastián Cáceres: se encuentra bajo consulta con especialistas maxilofaciales. La única vía para que juegue es mediante la fabricación de una máscara protectora especial, aunque su participación sigue siendo una incógnita.

se encuentra bajo consulta con especialistas maxilofaciales. La única vía para que juegue es mediante la fabricación de una máscara protectora especial, aunque su participación sigue siendo una incógnita. Cristian Borja: baja definitiva. El colombiano inicia su proceso de rehabilitación y no volverá a jugar en lo que resta del certamen.

Con estas incidencias, el América deberá apelar a su fondo de armario para suplir a dos piezas fundamentales de su estructura defensiva, en una serie que sigue abierta y donde no hay margen de error.

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