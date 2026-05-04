Así se jugarán los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

Los duelos de ida y vuelta por los cuartos de final de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I ya tieneb fecha y hora.

Programación cuartos de final Liga BetPlay | Vizzor

Con los cruces por los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I ya confirmados, solo hacía falta la hora y fecha de los partidos de ida y vuelta para que las finales del FPC fueran una realidad. La espera terminó y la Dimayor hizo oficial la programación para los ocho equipos que buscan levantar el título del primer semestre del año.

Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Once Caldas, Junior, América de Cali, Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá, fueron los clubes que se clasificaron a la fase final del Fútbol Profesional Colombiano. Vale la pena aclara que, por motivos de la Copa Mundial de la FIFA, en esta edición de la Liga BetPlay no habrán cuadrangulares, sino que serán partidos de eliminación directa.

La ventaja deportiva que en esta ocasión se traduce en terminar como local las diferentes series finales ha enfrentar fue obtenida por Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. Por ende, ‘verdolagas’ y ‘tiburones’ cerraran en Medellín y Barranquilla sus respectivas series.

Programación de los partidos de ida por los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

Este primer sorbo de los partidos a eliminación directa de la fase final del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano, tendrá actividad en Bogotá, Ibagué, Cali y Manizales. Atlético Nacional y Junior, son los claros favoritos en sus respectivas zonas de cara a una posible final.

Sábado 9 de mayo

4:00 p.m. | Internacional de Bogotá vs Atlético Nacional | Estadio Metropolitano de Techo.

6:10 p.m. | Deportes Tolima vs Deportivo Pasto | Estadio Manuel Murillo Toro.

8:20 p.m. | América de Cali vs Independiente Santa Fe | Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Domingo 10 de mayo

6:10 p.m. | Once Caldas vs Junior | Estadio Palogrande Manizales.

Programación de los partidos de vuelta por los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I

Antes de llegar a la mitad del mes de mayo, los hinchas del Fútbol Profesional Colombiano ya tendrá claridad con los equipos que se clasificarán a las gran semifinal.

Martes 12 de mayo

6:20 p.m. | Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá | Estadio Atanasio Girardot.

8:30 p.m. | Independiente Santa Fe vs América de Cali | Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Miércoles 13 de mayo

6:00 p.m. | Deportivo Pasto vs Deportes Tolima | Estadio Departamental La Libertad.

8:15 p.m. | Junior de Barranquilla vs Once Caldas | Estadio Romelio Martínez.

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