Marvin Angulo no se retira a los 39 años: ¿Dónde jugará el ‘Francotirador’?

El fútbol costarricense podría tener una temporada más al Francotirador en actividad.

Marvin Angulo, cerca de llegar a un nuevo club | IG: m.angulo_10

El descenso de Guadalupe FC a la Liga de Ascenso dejó a Marvin Angulo sin equipo y con 39 años encima. La pregunta que recorrió el fútbol costarricense fue la misma para todos: ¿se retira? La respuesta es no, y hay un destino concreto sobre la mesa.

Según adelantó en exclusiva el periodista Kevin Jiménez a través de sus redes sociales, el mediocampista está cerca de firmar con Municipal Pérez Zeledón, uno de los equipos de la Liga Promérica. La noticia tomó por sorpresa a quienes ya daban por cerrada la carrera del histórico volante.

Angulo llegaría a su sexto equipo en Costa Rica

De concretarse la negociación, Pérez Zeledón se convertiría en el sexto club costarricense en la carrera de Angulo dentro de la primera división. Antes jugó en Deportivo Saprissa, Club Sport Herediano, Uruguay de Coronado, Municipal Liberia y el propio Guadalupe FC, equipo con el que vivió el golpe del descenso en el Clausura 2026.

El paso por Saprissa es el más recordado. Con los morados, Angulo conquistó once títulos y se convirtió en uno de los mediocampistas más ganadores del fútbol costarricense en lo que va del siglo. Su apodo, el Francotirador, resume bien lo que aportó durante años: gol, llegada y peso en momentos decisivos.

A los 39 años, la decisión de seguir compitiendo en primera división no es menor. Angulo llega como agente libre, lo que facilita cualquier negociación sin necesidad de pagar traspaso, un factor que pesa en la planificación de cualquier club de la Liga Promérica.

Pérez Zeledón, conocido como los Guerreros del Sur, busca sumar experiencia a su plantel para el próximo torneo. La llegada de un jugador con el historial de Angulo respondería a esa necesidad, aunque la negociación todavía no está cerrada.

El fútbol costarricense podría tener una temporada más al Francotirador en actividad. Si la firma se concreta en los próximos días, Angulo tendrá la oportunidad de enfrentarse a Saprissa, el club donde construyó su historia, desde el otro lado de la cancha. Lo que parecía un final terminó siendo un nuevo capítulo.

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