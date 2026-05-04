Detroit Tigers recibe la peor noticia: Tarik Skubal será operado del codo

El ganador del Cy Young de la Liga Americana las últimas dos temporadas causa baja por tiempo indefinido por molestias en su brazo izquierdo

Tarik Skubal | Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Los Detroit Tigers recibieron la peor noticia el lunes: su as y ganador del Cy Young las últimas dos temporadas, Tarik Skubal, será baja tiempo indefinido porque será operado del codo del brazo de lanzar.

Skubal lanzó por última vez el miércoles, en la derrota 4-3 ante los Atlanta Braves. En ese partido, en el que lanzó siete entradas, fue revisado por el personal médico en la séptima entrada, luego de que se sujetó el brazo tras un lanzamiento. El zurdo terminó esa entrada, pero las molestias continuaron y le descartaron de su salida del lunes ante los Medias Rojas de Boston.

Inicialmente, Skubal iba a lanzar el martes, pero tras recibir los resultados de varios estudios, el mánager A.J. Hinch dio a conocer que Skubal será sometido a una cirugía artroscópica para limpiar el codo de su brazo izquierdo para extraer residuos de tejidos. La operación no será de inmediato, ya que se buscarán otras opiniones médicas para determinar el día en que pase al quirófano.

No es la temida cirugía Tommy John, pero Skubal estará de baja por tiempo indefinido. Según información de ESPN, el tiempo de baja habitual para este tipo de lesiones es entre dos o tres meses, lo que llevaría al zurdo a volver tras el Juego de Estrellas del mes de julio, aunque podría ser mayo.

“Estuve lidiando con algunas cosas, pero iba mejorando y me sentía mejor. El domingo sentí algo distinto, hablamos con los médicos, A.J., tratando de entender qué pasaba y no me sentía bien para lanzar”, declaró Skubal el lunes. “Es algo con lo que he lidiado toda la temporada. Siendo honesto, es bueno tener una respuesta”.

Previo a los partidos del 4 de mayo, Detroit tiene marca de 18-7, empatado con Cleveland en el liderato de la División Central de la Liga Americana, aunque tendrán que hacerlo sin el mejor brazo del Joven Circuito.

En 2026, Skubal abrió siete partidos con Detroit. Tiene marca de tres ganados y dos perdidos, con efectividad de 2.70 en 43.1 innings de labor, con 0.946 de WHIP (hits y bases por bolas por entrada). Ponchó a 45 y solo permitió dos cuadrangulares.

El zurdo será agente libre al finalizar la temporada 2026, luego de acordar por 32 millones en el arbitraje salarial previo al inicio de la campaña. La posibilidad de dejar Detroit le ponía como pieza para un tentativo cambio, debido a que los Tigers podrían no tener suficiente dinero para retenerle bajo las últimas proyecciones para su siguiente contrato, que rondaban los 400 millones de dólares.

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