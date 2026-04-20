¡Más allá de Canelo! Vaquero Navarrete, nuevo integrante del ranking del mejor libra por libra

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete venció a Sugar Núñez, suficiente para convertirse en campeón unificado superpluma y nuevo integrante del libra por libra

Vaquero Navarrete, entre los mejores boxeadores del mundo | Imago7

Honor a quien honor merece: Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete recibió el reconocimiento como uno de los mejores boxeadores del mundo tras ingresar a la más reciente actualización del ranking del mejor libra por libra, un logro llegó después de su victoria del pasado 28 de febrero, cuando superó a Eduardo ‘Sugar’ Núñez por nocaut técnico en la Desert Diamond Arena, una actuación que consolidó su posición en la élite.

La actualización de abril del listado, publicada por The Ring Magazine, devolvió a un mexicano al ranking más prestigioso del boxeo mundial. La lista recuperó presencia azteca tras la salida de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien abandonó el selecto grupo luego de perder el campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford en septiembre de 2025.

El proceso de actualización tomó más tiempo de lo habitual y generó debate dentro del entorno boxístico. Analistas, aficionados y figuras de la industria discutieron durante semanas el lugar que debía ocupar el Vaquero Navarrete, en un contexto marcado por la alta competitividad entre los nombres del top 10.

Finalmente, The Ring reconoció la trayectoria del Vaquero y respaldó su inclusión con argumentos deportivos sólidos. Su triunfo ante Sugar Núñez resultó determinante, debido a que defendió el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo en peso superpluma y sumó el título de la Federación Internacional de Boxeo, en una velada que concluyó en el round 11.

Ranking del mejor libra por libra | Abril, 2026

Una de las principales novedades en el panorama del boxeo ha sido la salida de Artur Beterbiev, excampeón indiscutido de los semipesados, quien permanece alejado del ring desde que sufrió una lesión que le impidió pelear a finales de 2025. El púgil ruso aún no confirma su regreso a la actividad, situación que mantiene en incertidumbre su futuro competitivo. En paralelo, han surgido rumores sobre una posible trilogía frente a Dmitry Bivol, aunque por ahora no existe un anuncio oficial.

Oleksandr Usyk 24-0-0 (15 KO) Naoya Inoue 32-0-0 (27 KO) Shakur Stevenson 25-0-0 (11 KO) Jesse Rodríguez 23-0-0 (16 KO) Dmitry Bivol 24-1-0 (12 KO) Junto Nakatani 32-0-0 (24 KO) David Benavidez 31-0-0 (25 KO) Devin Haney 33-0-0 (15 KO) Oscar Collazo 13-0-0 (10 KO) Emanuel Navarrete 40-2-1 (33 KO)

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