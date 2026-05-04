Pumas presentará queja formal por posible alineación indebida del América

Los universitarios procederán con la queja formal luego de lo ocurrido en el partido de ida ante el América

La polémica arbitral del América vs Pumas de la Liguilla | Imago7

Pumas presentará una queja formal ante la Liga MX por una presunta alineación indebida del América, luego de que la directiva universitaria dedicara varias horas a reunir pruebas audiovisuales y documentación que respalde su reclamo. Desde las instalaciones de Cantera, Claro Sports pudo saber que el club recopiló videos y material considerado clave para sustentar la protesta, la cual se haría oficial en breve a través de los canales institucionales. La decisión surge tras el análisis de lo ocurrido en el reciente enfrentamiento entre ambos equipos, con el objetivo de que el caso sea revisado conforme al reglamento vigente.

¿Por qué Pumas reclamará alineación indebida del América?

El empate 3-3 entre América y Pumas en el partido de ida de los cuartos de final del Clausura 2026 dejó abierta la serie, aunque ahora podría definirse fuera de la cancha ante la polémica arbitral registrada durante el encuentro.

La jugada que generó la discusión ocurrió al minuto 61 tras la atención médica a Sebastián Cáceres, lo que activó el protocolo por una posible conmoción cerebral. En ese momento, se realizaron varios movimientos desde la banca del América, lo que derivó en confusión sobre el procedimiento de sustituciones.

En particular, la acción involucra a Miguel Ángel Vázquez y Thiago Espinosa. De acuerdo con las imágenes y reportes, el cuarto árbitro habría mostrado inicialmente la salida de Vázquez para el ingreso de Espinosa, aunque posteriormente se realizaron más cambios y el cuerpo técnico azulcrema habría ordenado el regreso del propio Vázquez al terreno de juego.

El punto clave de la polémica radica en si Vázquez abandonó completamente el campo antes de volver. En algunas tomas se observa que el jugador cruza la línea de banda, lo que abre la posibilidad de que la sustitución ya se hubiera consumado, lo que impediría su regreso conforme a la normativa vigente.

¿Qué dice el reglamento?

De acuerdo al artículo 26 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, se considera alineación indebida en cuatro casos: cuando un jugador no esté registrado en la hoja de alineación e ingrese al terreno de juego durante el transcurso del partido, ya sea como titular o suplente; cuando en un partido oficial participe un jugador que por cualquier causa se encuentre suspendido por el Comité Ejecutivo, Comisión Disciplinaria o cualquiera autoridad de la FMF con facultad para sancionar, o por organismos de la FIFA y/o el TAS; no respetar las condiciones de alineación contempladas en el reglamento; y cuando hay suplantación de jugadores y de integrante del cuerpo técnico.

Artículo 26 del Reglamento de Competencia

La Regla 3 de la IFAB (International Football Association Board) establece que una sustitución se concreta cuando el jugador que sale abandona el terreno y el suplente ingresa con autorización del árbitro. Bajo este criterio, si el procedimiento se completó, el retorno de Vázquez podría ser interpretado como una irregularidad. En caso contrario, si el árbitro corrigió la acción antes de reanudar el juego, no habría infracción.

Pumas sostiene que la sustitución ya se había realizado y que no podía revertirse, por lo que su reclamo se basa en ese punto. La institución deberá presentar la protesta dentro del plazo de 24 horas tras el partido, tal como lo establece el Reglamento de Sanciones de la FMF para encuentros de fase final.

El reglamento también indica que, en caso de comprobarse una alineación indebida en Liguilla, el equipo infractor perderá el derecho a continuar en la competencia. Esto implicaría la eliminación del América y la cancelación del partido de vuelta programado para el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, cuyos boletos ya se encuentran agotados.

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