Djokovic entrena en Roma tras casi dos meses fuera por lesión

El serbio volvió al Foro Itálico sin competir en arcilla en 2026, tras perderse tres Masters por lesión y con Roland Garros en la mira

Djokovic está de regreso en las pistas | Reuters

Novak Djokovic volvió a entrenar en Roma. El serbio reapareció este 4 de mayo en el Foro Itálico tras casi dos meses sin disputar un partido oficial, en una sesión abierta al público que marcó su regreso a las pistas de cara al Masters 1000 italiano.

El último partido de Djokovic fue el 11 de marzo en Indian Wells, donde cayó ante Jack Draper en octavos de final. Después de ese torneo, una lesión en el hombro lo obligó a detener su calendario y renunciar a tres citas consecutivas del circuito, Miami, Montecarlo y Madrid, en un tramo clave de la temporada.

El serbio priorizó la recuperación física y redujo su carga competitiva. A sus casi 39 años, ha optado por un calendario selectivo, con el objetivo de llegar en condiciones a los torneos de mayor peso, en especial Roland Garros, que se disputará dos semanas después del certamen italiano, donde buscará el ansiado Grand Slam 25.

Reunited and it feels so good 🫂#IBI26 pic.twitter.com/VZXaaEWqBy — Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 4, 2026

Roma representa un escenario conocido para Djokovic. El ex número uno del mundo ha ganado seis títulos en el torneo italiano y acumula más de 60 victorias en el evento, donde no compitió en 2025 por primera vez desde su debut en 2007, por lo que no defiende puntos en esta edición.

En términos de rendimiento reciente, Nole presenta marca de 7-2 en 2026. Su resultado más destacado fue la final del Abierto de Australia, donde superó a Jannik Sinner en semifinales antes de perder el título ante Carlos Alcaraz en cuatro sets.

Su regreso en el Forot Itálico servirá como punto de partida hacia Roland Garros. Sin partidos en polvo de ladrillo este año, el serbio utilizará el torneo como referencia inmediata para medir su nivel físico y competitivo antes del segundo Grand Slam del calendario.

Djokovic ya conoce su posible camino a la séptima corona en Roma tras la publicación del sorteo. El tercer sembrado entrará directamente en la segunda ronda, donde enfrentaría a Marton Fucsovics o a un jugador proveniente de la fase previa. Ahí buscará su primera victoria sobre arcilla en la temporada, tras la prolongada ausencia.

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