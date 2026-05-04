Le salió cara la braveada a la hinchada: Raúl Giraldo no va más en Independiente Medellín

El DIM dio a conocer que se tomó la decisión de que Giraldo salga de la institución, algo que aceptó la junta directiva.

Raúl Giraldo DIM | Vizzor Image

Raúl Giraldo desató una polémica el pasado domingo 3 de mayo al final del partido entre Independiente Medellín y Águilas Doradas, que significó la eliminación del ‘Poderoso’ de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El directivo causó mucha molestia entre la hinchada que asistió a dicho encuentro.

Por medio de videos difundidos en redes sociales se observa que el máximo accionista del club le grita cosas y hace gestos provocantes a la fanaticada del DIM, sobre todo a los que estaban en el sector de occidental. Inclusive los jugadores deben escoltar y sacar a Giraldo para que las cosas no pasaran a mayores.

En otras grabaciones también se ve que en la zona donde se hace la rueda de prensa en el Atanasio Girardot, llegan varios aficionados a cantar en contra del presente del equipo, además de que varios de ellos intentaron ingresar a ese espacio.

Por todo lo que sucedió en el marco de ese compromiso, tanto Raúl como la propia institución se manifestaron recientemente y se tomaron decisiones importantes para el futuro del Medellín y también para intentar cambiar la actualidad que atraviesa el cuadro paisa.

Disculpas y salida de Raúl Giraldo

En primer lugar, el directivo por medio de un video salió a ofrecer excusas a toda la hinchada del DIM. Afirmó que ese mal comportamiento no es su forma de actuar habitual y que siempre ha velado porque el club cada vez sea más relevante tanto a nivel local como internacional.

Palabras de José Raúl Giraldo Gómez pic.twitter.com/N0om1gISRx — DIM (@DIM_Oficial) May 4, 2026

Por ese motivo Giraldo anunció que da un paso al costado para “que alguien llegue con muchas ideas”. Así las cosas, esa braveada a la hinchada le salió cara al mandatario, quien tras doce años dejará de ocupar un cargo administrativo.

Medellín explicó en un comunicado que Giraldo ya no será más el representante legal del ‘Poderoso’, esto como medida para que se pueda continuar con una “gestión con serenidad, estabilidad y enfoque en sus objetivos deportivos y organizacionales”.

Vale la pena recordar que si bien el conjunto antioqueño no clasificó a los cuartos de final de la Liga BetPlay, todavía sigue peleando su grupo de la Copa Libertadores, en el que buscará pasar a octavos o por lo menos ir al repechaje de Copa Sudamericana.

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