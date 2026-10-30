Checo Pérez habla de su futuro en la F1: “Me encantaría quedarme 10 años”

El piloto mexicano explicó por qué firmó un contrato de tres años con Cadillac y los retos que enfrenta la escudería en su desarrollo

Checo Pérez habló de su futuro en la F1 | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez habló sobre los desafíos que enfrenta Cadillac en su proceso de consolidación dentro de la Fórmula 1 y reconoció que las limitaciones presupuestarias, el desarrollo del monoplaza y la contratación de personal serán factores que determinarán el futuro de la escudería.

Previo al Gran Premio de México, el piloto mexicano también explicó por qué decidió comprometerse durante tres años con el proyecto y qué espera conseguir en ese periodo.

“Es muy diferente armar un equipo para estar que para pelear. Por ahora todo cuesta muy caro. Por ejemplo, cada que queremos construir una pieza, a nosotros nos cuesta tres o cuatro veces más de lo que le puede costar a un equipo top. Entonces también estamos muy limitados en la parte del presupuesto. Muchas cosas, muchos retos que no te imaginas”, expresó el mexicano dijo a los medios.

El piloto explicó que esta situación representa uno de los obstáculos que deberá superar Cadillac para avanzar en su desarrollo.

Más allá de las dificultades económicas, Pérez considera que tres temporadas representan un periodo en el que podrá evaluar el impacto de su trabajo dentro del equipo. “Me encantaría quedarme 10 años, ¿no? Pero tampoco tengo más tiempo en mí, en mi carrera, en mi vida, en todo lo que hay que dejar para estar en la Fórmula 1. Por eso he tomado la decisión de hacer este contrato y de buscar llevar a Cadillac a lo más alto”, comentó.

El expiloto de Red Bull explicó que su intención es contribuir a la construcción de una estructura que pueda competir con las demás escuderías. “Creo que son tres años donde, en verdad, se puede ver mi aporte. Yo creo que es el reto más grande que he tenido en la Fórmula 1”, afirmó.

Cadillac busca transformar su estructura en los próximos meses

Pérez también se refirió al trabajo que Cadillac deberá realizar antes de la siguiente temporada. De acuerdo con el mexicano, los próximos dos o tres meses serán determinantes para modificar la organización del equipo, incorporar personal y establecer las bases de su desarrollo.

“Es totalmente un desarrollo total. En los próximos dos, tres meses, el equipo se tiene que transformar, tenemos que transformar esta escudería y espero que el próximo año podamos dar un brinco importante. Creo que eso será clave”, señaló.

El piloto destacó que las incorporaciones de personal forman parte de este proceso y confía en que la llegada de integrantes con experiencia contribuya a establecer la estructura con la que Cadillac buscará progresar en la Fórmula 1.

“A partir de ahí, con todas las nuevas contrataciones que tenemos en el equipo, creo que estamos trayendo gente y mentalidad muy positiva para las bases del equipo”, agregó.

De esta manera, Checo Pérez afronta su etapa con Cadillac con el objetivo de participar en el desarrollo de la escudería y contribuir a que pueda disputar posiciones frente a sus rivales. El mexicano considera que el trabajo de los próximos meses y la evolución durante las tres temporadas de su contrato permitirán conocer hasta dónde puede llegar el proyecto.