Canelo Álvarez va directo por Mbilli: “Quiero ser un campeón nuevamente”

El mexicano explicó por qué eligió enfrentar al campeón invicto del CMB y aseguró que buscará recuperar el cinturón supermediano en Riad

Canelo Álvarez se declara listo para enfrentar a Mbilli | FAYEZ NURELDINE / AFP

Saúl ‘Canelo’ Álvarez regresará al ring este sábado 31 de octubre con una condición poco habitual durante los últimos años de su carrera: será el retador. El mexicano enfrentará a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, cinturón que buscará recuperar después de perder sus títulos de las 168 libras frente a Terence Crawford en septiembre de 2025.

Durante la conferencia previa al combate, el tapatío puso el foco en el recorrido que lo llevó hasta esta nueva oportunidad. “Después de más de 20 años como profesional, estoy contento de estar aquí. Estoy muy emocionado, feliz con mi carrera. Suena como si fuera ayer. Quiero agradecer a Mauricio (Sulaimán) y a su padre (José Sulaimán Chagnón), que me dio la oportunidad de ganar mi primer título. Gracias a todos los que hacen esto posible, especialmente a mi equipo completo, gracias por siempre creer en mí. Estoy listo para el sábado”, señaló.

Canelo llegará al combate con récord de 63 victorias, tres derrotas y dos empates, con 39 triunfos por nocaut, y después de más de un año sin actividad profesional. Su presentación anterior fue el 13 de septiembre de 2025, cuando Crawford lo derrotó por decisión unánime en Las Vegas. Después de aquella pelea, el tapatío atravesó un periodo de recuperación por una intervención quirúrgica en el codo y su regreso, inicialmente contemplado para septiembre de 2026, terminó recorriéndose hasta finales de octubre.

La elección de Mbilli tampoco respondió a una pelea de transición. El mexicano explicó que buscó directamente al campeón del CMB: “Porque no creo en los atajos, voy derecho contra el campeón, tengo la experiencia, soy un campeón y quiero ser un campeón nuevamente, quiero enfrentarme a los mejores. Él es campeón. Eso es todo”. El franco-camerunés llegará invicto, con 29 victorias, un empate y 24 nocauts.

Álvarez también dejó claro cómo afronta su nueva posición dentro de la división. “Soy el retador ahora, pero en mi mente siempre soy un campeón, desde que era niño. Será una noche especial. México contra el mundo”, afirmó. La función llevará precisamente ese concepto y reunirá a varios representantes mexicanos, entre ellos Jaime Munguía, Rafael ‘Divino’ Espinoza, Lindolfo Delgado y David Picasso.

Eddy Reynoso respalda a Canelo antes de buscar nuevamente el título mundial

Eddy Reynoso aprovechó la conferencia para recordar el aniversario del debut profesional del Canelo y colocar el combate contra Mbilli dentro del recorrido que han construido juntos. “El día de hoy cumple Canelo 21 años que debutó. Me pongo de pie para decir esto y decirles que estoy muy orgulloso que se haya convertido en el boxeador mexicano más exitoso en toda la historia del torneo. Vamos a demostrar el sábado quién ha sido el mejor boxeador en la historia de México y lo vamos a sellar ganando el primer título que ganamos, que fue el del Consejo Mundial de Boxeo. Mi campeón me va a respaldar y vamos a ganar el título mundial otra vez”, declaró el entrenador.

La pelea será el evento principal de una cartelera que comenzará a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que el combate entre Canelo y Mbilli está proyectado aproximadamente para las 15:00 horas, sujeto a la duración de las peleas anteriores. En disputa estará el campeonato mundial supermediano del CMB, dentro del límite de las 168 libras.

Mbilli fue elevado a campeón absoluto del organismo en enero de 2026 después de que el cinturón quedara vacante tras el retiro de Terence Crawford. Antes había conquistado el campeonato interino con una victoria sobre Maciej Sulecki en junio de 2025 y su última presentación terminó en empate frente a Lester Martínez, combate que posteriormente fue reconocido por el CMB como Pelea del Año 2025.

La cita en Riad marcará la primera defensa mundial de Mbilli y el intento de Canelo por recuperar uno de los cinturones que perdió hace más de un año. Tras explicar su elección de rival, recordar sus dos décadas como profesional y asumir públicamente su papel de retador, Álvarez cerró su participación en la conferencia con un mensaje breve antes del combate: “Nos vemos el sábado”.