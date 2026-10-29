La pelea de Canelo Álvarez ante Mbilli, bajo alerta por amenazas aéreas en Arabia Saudita

A dos días del combate, autoridades saudíes activaron protocolos de seguridad tras detectar amenazas de misiles en Riad, sede de la función

La ciudad de Riad, Arabia Saudita, sede de la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Christian Mbilli, activó este jueves 29 de octubre una alerta por amenazas de ataques aéreos, a dos días del combate por el campeonato mundial de peso supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La situación obligó a los habitantes y visitantes de la capital saudí a buscar resguardo ante los reportes de explosiones y la presencia de proyectiles en la zona.

Las autoridades de Defensa Civil enviaron notificaciones a los teléfonos móviles para advertir sobre el riesgo de un ataque. En los mensajes solicitaron a la población permanecer dentro de los edificios, mantenerse alejada de puertas y ventanas y atender las instrucciones de los servicios de emergencia.

Elías Quijada, reportero de Claro Sports presente en Arabia Saudita, relató los momentos que se vivieron tras la activación de las alarmas, cuando se escucharon ruidos provenientes del cielo y las personas que se encontraban en la zona tuvieron que ingresar a distintos establecimientos para protegerse.

“Sonaron las alertas de ataque, se escuchó el estruendo en el cielo, una especie de zumbido. Nos metimos a las tiendas para resguardarnos, porque aparentemente la parte militar de Arabia Saudita interviene los misiles contra Yemen”, explicó Quijada durante su reporte para Claro Sports.

De acuerdo con información difundida por las autoridades saudíes, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron dos misiles balísticos dirigidos hacia Riad, cuyo lanzamiento fue atribuido a los hutíes de Yemen.

Asimismo, corresponsales de la agencia AFP reportaron haber escuchado al menos ocho explosiones, aunque no se precisó si los sonidos correspondieron a las intercepciones o a impactos.

¿Está en riesgo la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

La alerta generó interrogantes sobre las condiciones de seguridad para celebrar el combate programado para el sábado 31 de octubre en Riad. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado la cancelación ni un cambio de sede para la función, en la que el mexicano buscará recuperar el campeonato mundial de las 168 libras.

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Posteriormente, Defensa Civil de Arabia Saudita informó que la advertencia había sido levantada, aunque la situación mantiene la atención sobre la organización del evento.

El enfrentamiento representará el regreso de Canelo Álvarez al cuadrilátero después de su derrota ante Terence Crawford en septiembre de 2025, cuando perdió sus campeonatos de peso supermedio. Ahora tendrá como rival a Christian Mbilli, quien llega como monarca del CMB y realizará su primera defensa del cinturón.

La pelea continúa programada para el 31 de octubre en Arabia Saudita, mientras se espera cualquier comunicación de los organizadores sobre las condiciones de seguridad y el desarrollo de la cartelera.