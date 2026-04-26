Julio César Chávez Jr. noquea a John Caicedo en Reynosa y suma su segunda victoria del año

El mexicano domina desde el inicio, gana por nocaut técnico en el tercer asalto y suma su segunda victoria del año

Julio César Chávez Jr. volvió a ganar por nocaut | Imago7

Julio César Chávez Jr. volvió al ring con una victoria dominante. El mexicano derrotó por nocaut técnico al colombiano John Caicedo en el estadio Adolfo López Mateos de Reynosa, en un combate pactado a 10 rounds en peso crucero. El desenlace llegó en el tercer asalto tras una intervención del réferi ante la falta de respuesta del rival.

Desde el primer round, Chávez Jr. marcó diferencia en ritmo y experiencia frente a un oponente con menor recorrido. El sinaloense utilizó su alcance para controlar la distancia, conectar golpes de forma constante y evitar intercambios de riesgo, en un inicio que definió el tono del combate sin oposición efectiva.

¡Chávez Jr. se lleva la victoria! 🥊🔥



Julio César Chávez Jr. cumple y se queda con el triunfo tras una sólida actuación ante Jhon Caicedo 👀🇲🇽



Un resultado que lo confirma como el ganador de la noche en el ring 💥🏟️#HartoFutBox #BoxAzteca pic.twitter.com/AbczQ5lVBl — Box Azteca (@BoxAzteca7) April 26, 2026

Durante los dos primeros episodios, el dominio del mexicano fue sostenido. Caicedo mostró limitaciones tanto en defensa como en generación ofensiva, lo que permitió que el hijo del campeón trabajara con comodidad, sumando impactos sin recibir daño significativo y obligando al colombiano a retroceder de manera constante.

El cierre llegó al inicio del tercer round. Aumentó la presión con combinaciones más agresivas que rompieron la resistencia de su rival, lo que llevó al réferi a detener la pelea al no encontrar respuesta competitiva del cafetero, decretando el nocaut técnico.

La victoria representa el segundo triunfo del mexicano en 2026. En enero, también ganó por la vía del nocaut técnico al argentino Ángel Julián Sacco, resultado que confirma una racha positiva en contraste con etapas anteriores de irregularidad en su carrera profesional.

¿Qué sigue para Julio César Chávez Jr?

A sus 40 años, Chávez Jr. se mantiene activo en el boxeo profesional en una fase donde cada combate tiene impacto en la percepción de su trayectoria. Su continuidad responde a la intención de sostener actividad y cerrar su carrera con resultados favorables dentro del circuito.

El colombiano Caicedo llegó invicto a Reynosa con marca de 6-0, pero la diferencia de experiencia se reflejó desde el inicio. Por su parte, el mexicano aumentó su récord a 56-7-1 con dos triunfos por nocaut consecutivos luego de perder por decisión unánime frente a Jake Paul.

Por ahora, no existe un rival confirmado para Chávez Jr. tras este resultado. Su actividad reciente sugiere continuidad en el corto plazo, dependiendo de oportunidades y rendimiento, en un contexto donde busca mantenerse vigente y sostener el ritmo en la recta final de su carrera.

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