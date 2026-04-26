Semifinales de la Champions League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de ida en México

PSG y Bayern abren las semifinales, mientras Atlético y Arsenal buscan tomar ventaja en una serie que define a los finalistas rumbo a Budapest

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Las semifinales de la UEFA Champions League 2026 inician el 28 y 29 de abril. Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Atlético de Madrid y Arsenal llegan tras eliminar a rivales de alto perfil en cuartos de final y lucharán por un boleto a la gran final de Budapest.

El PSG llega como campeón vigente tras consolidar un proyecto estable bajo Luis Enrique, y una eliminatoria cómoda frente al Liverpool. Del otro lado, el Bayern avanzó tras eliminar al Real Madrid en una serie que se definió con una épica remontada.

En la otra serie, el Atlético extendió su hegemonía europea sobre el Barcelona para regresar a unas semifinales europeas. Por su parte, el Arsenal superó al Sporting con una gran exhibición defensiva, para extender la mejor cifra de porterías a cero del torneo.

Ambos cruces presentan contrastes tácticos claros. Franceses y alemanes enfrentan modelos ofensivos con alta producción de gol y protagonismo de sus delanteros. En Madrid, el cuadro colchonero buscará condicionar el ritmo con un bloque compacto y contragolpes eficientes, mientras que el Arsenal intentará sostener la posesión y su buena estructura en una visita complicada al Metropolitano,

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El martes 28 de abril, el PSG recibe al Bayern en el Parque de los Príncipes, en un duelo entre el campeón vigente y un club que ha dominado está temporada. El miércoles 29, el Atlético enfrenta al Arsenal en el Metropolitano, en un duelo entre clubes que buscan su primer título.

Las figuras condicionan el desarrollo de ambos partidos. Harry Kane lidera el ataque del Bayern, acompañado por extremos dinámicos como Luis Diaz y Michael Olise. Mientras Ousmane Dembélé atraviesa su mejor temporada en el PSG tras ganar el Balón de Oro.

Por su parte, el Cholo Simeone y Mikel Arteta se verán las caras en un duelo de ajedrez, con estilos muy marcados en ambas escuadras, caracterizadas por la solidez defensiva. La jornada se perfila como una de las más equilibradas del torneo por el nivel colectivo de los cuatro equipos.

Partidos, fechas, horarios y transmisión en México

PSG vs Bayern Munich | martes 28 de abril | 13:00 hrs (CDMX) | TNT Sports y HBO Max

Atlético de Madrid vs Arsenal | miércoles 29 de abril | 13:00 hrs (CDMX) | Fox One

Claro Sports ofrecerá minuto a minuto de ambos enfrentamientos, en vivo, con alineaciones confirmadas, estadísticas en tiempo real y seguimiento detallado de cada jugada en el camino a la gran final en Budapest.

¿Quiénes son los favoritos para las semifinales en la Champions League, según la IA?

El cruce entre PSG y Bayern parte de un historial favorable al equipo alemán en enfrentamientos directos, incluyendo la final de 2020, donde Kingsley Coman le dio el triunfo a los bávaros por la mínima. Sin embargo, el PSG llega como campeón defensor y con una estructura ofensiva que ha elevado su promedio de goles en la fase de eliminación directa. El balance entre experiencia y momento competitivo coloca la serie en un escenario abierto, condicionado por la efectividad en las áreas.

En la otra llave, Atlético mantiene uno de los registros más sólidos como local en eliminatorias europeas, con capacidad para reducir volumen ofensivo del rival y capitalizar transiciones. Arsenal, por su parte, presenta la mejor defensa del torneo en términos de porterías a cero y equilibrio entre líneas.

PSG vs Bayern Munich: El equipo alemán llega con mayor estabilidad ofensiva y un referente claro en el área como Kane, además de experiencia reciente eliminando a rivales de máxima exigencia. El PSG genera volumen, pero ha mostrado vulnerabilidad en transiciones defensivas. En un escenario de intercambio de ataques, Bayern tiene ventaja por eficacia en la definición. PSG 1-2 Bayern Munich

Atlético de Madrid vs Arsenal: El Atlético prioriza el control del espacio y reducción de ritmo en casa, mientras que el Arsenal buscará imponer circulación y atacar con amplitud. El equipo inglés tiene mejores registros defensivos, pero el contexto del Metropolitano suele equilibrar las eliminatorias. El empate refleja un partido cerrado, con pocas ocasiones claras. Atlético 1-1 Arsenal.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Champions League y quién avanza a la siguiente ronda?

Desde la temporada 2021/22, la UEFA eliminó el criterio de gol de visitante en todas sus competiciones. En las eliminatorias a doble partido, el único parámetro para avanzar es el marcador global tras los 180 minutos reglamentarios.

Si la serie termina empatada en el global tras el partido de vuelta, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. En caso de que la igualdad se mantenga después del tiempo suplementario, la clasificación se define mediante tanda de penaltis.

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