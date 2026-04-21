¿Cambio de planes para Canelo Álvarez? Christian Mbili pierde fuerza ante un posible rival mexicano

El francés Mbilli, Toro Reséndiz, Hamzah Sheeraz y Jermall Charlo aparecen como opciones de Canelo Álvarez para la cartelera de México vs El Mundo

Canelo Álvarez tendría rival listo para septiembre de 2026 | Imago7

Aunque varios escenarios colocan a Christian Mbilli, campeón del Consejo Mundial de Boxeo en los supermedianos, como posible rival de Saúl Álvarez este 12 de septiembre en Arabia Saudita, el combate todavía no está cerrado ni definido. El excampeón indiscutido de las 168 libras tendría abierta una lista amplia de opciones, en la que también aparece su compatriota José Armando Reséndiz, actual campeón de la Asociación Mundial de Boxeo.

De acuerdo con un reporte publicado este martes 21 de abril por BoxingScene, el equipo del tapatío contemplaría al menos cuatro candidatos: Christian Mbilli, Toro Reséndiz, Hamzah Sheeraz e incluso Jermall Charlo. La decisión final tomaría algunas semanas más, mientras el equipo del tapatío analiza a detalle todas las alternativas disponibles.

Tras una prolongada recuperación de codo, luego de la lesión que sufrió en su derrota del 13 de septiembre en Las Vegas ante Terence Crawford, combate en el que perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras, Canelo Álvarez perfila su regreso al ring. A inicios de año, Turki Al Alshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, confirmó que el mexicano encabezará la cartelera México vs El Mundo frente a un campeón mundial, aunque sin revelar aún el nombre del próximo rival del pupilo de Eddy Reynoso.

Toro Reséndiz sacudió al mundo del boxeo al imponerse por decisión dividida sobre Caleb Plant en el Michelob Ultra Arena de Paradise, Nevada el pasado 31 de mayo, resultado que lo colocó como una de las sorpresas más grandes recientes tras llegar como underdog. A partir de ese triunfo, su nombre comenzó a tomar fuerza como posible rival de Canelo Álvarez; no obstante, antes de consolidarse como candidato deberá defender su corona de la Asociación Mundial de Boxeo frente a Jaime Munguía el próximo 2 de mayo.

Las otras opciones de Canelo Álvarez

Hamzah Sheeraz también se mantiene en la conversación como una opción seria. El británico tendrá una oportunidad clave el 23 de mayo, cuando enfrente a Alem Begic por el título vacante de la Organización Mundial de Boxeo en las 168 libras, pelea que podría impulsar significativamente su posicionamiento. Su principal ventaja es que contaría con el respaldo de Turki Al Alshikh, figura central en el boxeo internacional.

Jermall Charlo aparece como la opción con menos fuerza en la baraja, ya que, aunque su victoria por nocaut técnico ante Thomas Lamanna el 31 de mayo de 2025 parecía marcar su regreso al boxeo profesional tras una larga serie de problemas extraboxísticos, su actividad reciente genera dudas. El gemelo de Jermell Charlo, exrival de Saúl Álvarez, luce cada vez más alejado del ring, al acumular apenas tres peleas en los últimos cinco años, un factor que complica seriamente sus aspiraciones de volver a la élite.

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