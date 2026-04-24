Chávez Jr. promete espectáculo ante Jhon Caicedo en Reynosa

El hijo de la leyenda regresa al ring en Reynosa ante el pugilista colombiano, con la promesa de un buen combate y ganar en una pelea clave para su continuidad

Julio César Chávez Jr enfrenta su segunda pelea del año | Imago7

Julio César Chávez Jr. vuelve a subir al ring con una nueva oportunidad para sostener su regreso deportivo. El excampeón mundial mexicano enfrentará este sábado 25 de abril al colombiano Jhon Caicedo en el Estadio Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas, en una pelea que forma parte de una función que ha despertado expectativa entre aficionados y medios locales.

El combate llega en un momento clave para Chávez Jr., quien busca continuidad después de regresar a la actividad en enero, cuando derrotó por nocaut técnico en el cuarto asalto al argentino Ángel Julián Sacco en San Luis Potosí. La pelea ante Caicedo será su segunda presentación en apenas tres meses, una señal de que el sinaloense intenta mantenerse activo y recuperar terreno dentro del boxeo profesional.

Durante la conferencia previa, Chávez Jr. se mostró breve, pero seguro de su preparación. El mexicano evitó extenderse en el discurso y concentró su mensaje en la promesa de una buena noche para el público de Reynosa: “Estamos listos para dar una un gran espectáculo, una gran pelea, como dijo el alcalde, y pues estoy listo para ganar este sábado. Es todo lo que tengo que decir”. Su declaración marcó el tono de una previa con pocas palabras, pero con una carga importante por lo que representa este nuevo paso en su carrera.

Las palabras de la Leyenda

La presencia de Julio César Chávez padre también elevó el interés alrededor de la función. El histórico campeón mexicano acompañó a su hijo en la previa y habló del estado en el que llega al combate, aunque dejó claro que la respuesta final deberá aparecer arriba del ring. “Contento, la verdad. Hemos estado al tanto de la preparación de Julio, mi hijo, y está en buen estado, ya todo depende de él, arriba del ring no hay enemigo pequeño“, expresó el gran campeón mexicano.

Chávez padre también dejó ver su deseo personal para la noche del sábado, sin apartarse del respeto que suele mostrar por los rivales. “Y pues, ¿qué decirles? Que los esperamos este sábado y siempre digo que gane el mejor, ¿no? Pero que gane mi hijo“, añadió en la antesala de una pelea que reunirá a la dinastía Chávez con la afición fronteriza.

La previa apunta a un duelo de exigencia para Chávez Jr., más allá de la diferencia de nombre y experiencia. El mexicano llega con el peso mediático de su apellido, su pasado como campeón mundial mediano del CMB y un récord reportado de 55 victorias, 7 derrotas y 1 empate, con 35 nocauts. Caicedo, por su parte, representa un rival con menos reflectores, pero con la oportunidad de dar un golpe importante ante un nombre reconocido del boxeo internacional.

El combate está pactado a 10 rounds en la división de peso crucero, una categoría en la que Chávez Jr. busca sostener ritmo competitivo y mostrar una versión más constante. Caicedo llega después de una derrota por nocaut ante Avni Yildirim en Turquía, lo que convierte esta pelea en una posibilidad de revancha deportiva para el colombiano y en una prueba de seriedad para el mexicano.

¿A qué hpra es la pelea Chávez Jr. vs Caicedo?

La cartelera en Reynosa comenzará desde temprano, con actividad amateur y profesional antes del combate estelar. El promotor Shaddai Noé Godoy informó que las puertas del estadio abrirán a las 15:00 horas, las peleas amateur iniciarán una hora más tarde y las profesionales arrancarán a las 17:00 horas.

Para Chávez Jr., la pelea ante Jhon Caicedo no solo representa una presentación más, sino una prueba de continuidad. Después de una carrera marcada por altibajos, periodos de inactividad y regresos intermitentes, el sinaloense necesita una actuación convincente para sostener el impulso que recuperó en enero y demostrar que todavía puede competir con seriedad en esta etapa de su trayectoria.

Reynosa será el escenario de una noche con carga familiar, deportiva y mediática. Chávez Jr. llega con la obligación de responder a las expectativas, Caicedo con la posibilidad de sorprender y Julio César Chávez padre con la esperanza de ver a su hijo salir con la mano en alto. La frase del legendario campeón resume el ambiente de la previa: que gane el mejor, pero que gane su hijo.

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