David Alonso roza el podio en el Gran Premio de España

El colombiano tuvo problemas para la largada, se recuperó y cruzó la meta en el cuarto lugar, no obstante habló de su rendimiento.

David Alonso – Gold & Goose, Red Bull Content Pool, vía Reuters.

A pesar de los inconvenientes que presentó este domingo, el colombiano David Alonso terminó cuarto en la disputa del Gran Premio de España del campeonato mundial de Moto2, la cuarta válida de la temporada y que se llevó a cabo en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto de la ciudad Andaluza.

No fue el mejor comienzo para el piloto de 20 años, ya que su salida no fue la mejor, ya que en la largada se quedó, a pesar de haber obtenido una buena posición en la pole al largar de sexto, el ‘cafetero’ poco a poco fue recuperando casillas en las otras vueltas, cambió de estrategia y con esta tuvo sus réditos ya que remontó.

Con la jerarquía que ha venido construyendo en toda su trayectoria en el Moto GP Alonso realizó adelantamientos precisos, la carrera misma le fue dando oportunidades para seguir escalando posiciones. No obstante y a pesar que pintaba para subirse al podio, o por qué no ganar la jornada, se tuvo que conformar con el cuarto lugar.

Clasificación del Gran Premio de España

1. Senna Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | Australia | 35:17.948.

2. Manuel González | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | España | +0.885.

3. Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | España | +1.107.

4. David Alonso | CF Moto Aspar Team | Colombia | +2.032.

Las sensaciones de David Alonso

Una vez finalizada la competición el colombiano no pudo ocultar su inconformismo: “He puesto marcha en la salida, pero no le he dado fuerte con el pie, estaba el punto muerto cuando salió, me he quedado atrás. Son errores que acepto, acepto. Pero difícil me esfuerzo y entreno cada día estoy haciendo mejores carreras. Mejor ritmo, mejor todo. No me puedo permitir fallos así. Pedir perdón al equipo” y como buen colombiano soltó una frase motivacional: “Pa’ lante, pa’ lante”, sentenció David Alonso en el Gran Premio de España.

Clasificación general del Moto2

1. Manuel González | 59 puntos.

2. Senna Aguis | 50.

3. Izan Guevera | 45.

4. Celestino Vietti | 43.

5. Daniel Holgado | 38.

6. David Alonso | 37.

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