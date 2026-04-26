Nairo Quintana: un líder positivo del ciclismo mundial

El ciclista nacido en Boyacá, Nairo Quintana, dio como clave de su triunfo en La Vuelta a Asturias a todo el trabajo de su equipo.

Nairo Quintana, ciclista colombiano / AFP.

El ciclista colombiano Nairo Quintana volvió a poner a todo el mundo del ciclismo de pie. Nada más y nada menos que a sus 36 años conquistó, por tercera vez en su carrera, La Vuelta a Asturias. Un certamen del cual ya había sido campeón en el año 2017 con Movistar y 2021 con Arkéa.

Una linda definición donde se evidenció la basta experiencia del colombiano para aguantar y soportar los ataques de sus máximos perseguidores terminó dándole la corona al ‘cafetero’. Edgar Cadena fue el mexicano más destacado y el nacido en Boyacá se tomó un tiempo para agradecer a quiénes según él fueron la clave de su título, sus compañeros de equipo.

“Ha sido espectacular. Hemos trabajado bien como equipo, hemos controlado bien, el UAE sabíamos que traía intenciones, pero también quería agradecer el trabajo del equipo. Diego Pescador fue clave y quería echarle una mano para pudiera subir al podio. Se nos ha enredado un poquito al final, pero lo controlamos bien y pudimos subirlo al podio también” afirmó el colombiano.

🎙️ Nairo Quintana (@Movistar_Team) muy agradecido con su equipo y sobre todo muy agradecido por el cariño de la afición asturiana#VueltaAsturias #LaVueltina #AsturiasParaísoNatural pic.twitter.com/MEdOMem7GW — Vuelta Asturias (@vueltasturias) April 26, 2026

Nairo Quintana, un ciclista de equipo

“Ha venido de algunas lesiones, ha venido de una época mala y verlo hoy como anduvo, como hizo el trabajo. Estaba motiva en su tierra y la verdad para nosotros fue genial como equipo” fueron las palabras de Nairo Quintana para su compañero del Movistar Team, Pelayo Sánchez.

Así mismo, está fue la última vez que Asturias verá a Nairo Quintana competir como profesional en sus tierras. Pues, con la confirmación que La Vuelta a España no pasará por este territorio, el ‘cafetero’ también se tomó un momento para agradecerle a toda la afición.

“Seguiré rodando por acá, seguiré con los amigos. No sé si en carrera volveremos a pasar por aquí, pero agradecerles a todos por el apoyo, por salir a las calles, por siempre animar y es una tierra que siempre llevaré en el corazón”. Vale la pena volver a mencionar que en sus 17 temporadas como profesional, se consagró campeón en tres ocasiones en suelo asturiano.

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