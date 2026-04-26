Arsenal vs Lyon en vivo la Champions League Femenil 2026: quién gana la semifinal de ida hoy 26 de abril

Arsenal recibe a Lyon en el Emirates en la ida de semifinales; duelo entre eficacia ofensiva y experiencia europea

Arsenal vs Lyonnes, en vivo online | Reuters

Arsenal recibe a Lyon en Londres. El partido corresponde a la ida de semifinales de la Champions League Femenil y se jugará este sábado 26 de abril en el Emirates Stadium, con dos equipos que llegan tras vencer a rivales directos en cuartos y con objetivos claros en el cierre del torneo. Arsenal avanzó tras eliminar a Chelsea con marcador global de 3-2, mientras que Lyon superó a Wolfsburg en tiempo extra tras caer en la ida.

El equipo inglés llega con una racha positiva en Champions y con producción ofensiva sostenida, con Alessia Russo como referente con ocho goles en el torneo. Lyon, por su parte, llega con una racha goleadora con 14 anotaciones en sus últimos tres partidos oficiales y con cinco victorias consecutivas como visitante ante las Gunners, incluido el 1-2 de esta temporada.

¿A qué hora juegan Arsenal vs Lyon hoy 26 de abril en la Champions League Femenil?

El partido entre Arsenal y Lyon se juega este sábado 26 de abril en el Emirates Stadium de Londres. El horario programado para México es a las 08:30 horas, tiempo del centro del país. El encuentro corresponde a la semifinal de ida de la Champions League Femenil 2026.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver semifinal Champions League Femenil?

El partido podrá verse en México a través de TVC Deportes en señal de televisión. Además, estará disponible el minuto a minuto en la multiplataforma de Claro Sports, con cobertura en vivo, actualizaciones en tiempo real, estadísticas y seguimiento completo del desarrollo del encuentro desde antes del inicio hasta el final.

Alineaciones del Arsenal vs Lyon, al momento

Arsenal llega condicionado en defensa y rotación ofensiva. Steph Catley continúa fuera por una lesión en la pantorrilla que la ha mantenido al margen en las últimas semanas, lo que obliga a ajustar el costado izquierdo. Kyra Cooney-Cross y Beth Mead no están disponibles por motivos personales, reduciendo opciones en mediocampo y ataque. La buena noticia es el regreso de Leah Williamson, capitana del equipo, que refuerza la zaga central.

En Lyon, la única baja confirmada es Liana Joseph, fuera desde octubre por una lesión de rodilla. El resto del plantel principal está disponible, con rotaciones recientes en liga que permiten a jugadoras como Christiane Endler, Kadidiatou Diani y Ada Hegerberg llegar con menor carga al partido. Selma Bacha y Melchie Dumornay están consideradas tras superar molestias que les impidieron participar en la fecha FIFA.

Arsenal : Daphne van Domselaar; Emily Fox, Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy, Katie McCabe; Alessia Russo, Kim Little, Mariona Caldentey; Olivia Smith, Stina Blackstenius, Caitlin Foord.

: Daphne van Domselaar; Emily Fox, Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy, Katie McCabe; Alessia Russo, Kim Little, Mariona Caldentey; Olivia Smith, Stina Blackstenius, Caitlin Foord. Lyon: Christiane Endler; Ashley Lawrence, Wendie Renard, Ingrid Syrstad Engen, Sofie Svava; Korbin Shrader, Lindsey Heaps, Lily Yohannes; Kadidiatou Diani, Ada Hegerberg, Jule Brand.

Champions League Femenil: criterios de desempate

En la Champions League Femenil, las semifinales se disputan a partidos de ida y vuelta. El marcador global determina al equipo clasificado a la final. En caso de empate en el global tras los dos partidos, se juega tiempo extra y, de persistir la igualdad, se define mediante tanda de penales. No existe criterio de gol de visitante como factor de desempate.

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