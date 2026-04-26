Jhon Córdoba anota golazo y le da la victoria a Krasnodar sobre Dynamo Majachkalá

El chocoano se perfila como una de las cartas en el ataque de Néstor Lorenzo para el debut del Mundial en Ciudad de México.

Jhon Córdoba anota gol con el Krasnodar / Mike Kireev / NurPhoto via AFP.

Los delanteros de la Selección Colombia siguen en racha goleadora. Después de lo que fue la anotación de Johan Carbonero este sábado en el fútbol de Brasil, Jhon Córdoba no se iba a quedar atrás, el chocoano se reportó con un golazo que le dio la victoria a Krasnodar sobre el FC Dynamo Majachkalá, en el marco de la jornada 27 de la Premier League de Rusia.

El compromiso para el cuadro de ‘Los Toros’, que oficiaban de local no comenzó nada fácil. Al 4′ Diego Henrique Costa Barbosa convertía un autogol que comprometía al equipo. No obstante Nikita Krivtsov (29) se reportaba con el empate en casa y ante su gente. La primera parte concluía con el 1-1 en el resultado.

Cuando todos pensaban que el compromiso iba a terminar con la repartición de puntos, iba a aparecer la contundencia colombiana. El lateral Giovanni González Apud envió un centro peligroso al área del FC Dynamo Majachkalá y entre los centrales apareció Jhon Córdoba, el delantero de la ‘Tricolor’ se levantó y metió un testarazo que dejó sin chances al arquero David Volk de evitar la anotación.

Con la anotación del delantero colombiano, no solamente el Krasnodar se quedó con el triunfo en la jornada 27 de la Premier League de Rusia, si no que también se mantiene en el liderato del campeonato con 60 unidades. En el segundo lugar se encuentra el Zenit, de los ‘cafeteros’ Wilmar Barrios y Jhon Durán.

En la próxima jornada ‘Los Toros’ visitarán al FC Akron Tolyatti el domingo 3 de mayo. Luego serán locales ante Dinamo Moscú en el partido de vuelta de la final de la Copa de Rusia, el global se encuentra 0-0 y tienen todo servido para levantar el título; luego se verán las caras nuevamente con este rival pero de visitante por una fecha más del certamen liguero.

En lo que va de la temporada 2025/26 Jhon Córdoba ha disputado 36 partidos, ha anotado 20 goles, registra 9 asistencias, 4 tarjetas amarillas, 1 roja y suma en total 2.806 minutos con el cuadro ruso. Con la Selección Colombia viene de participar en la doble fecha FIFA de marzo: jugó 19 minutos ante Croacia y 27 contra Francia.

Lea también: