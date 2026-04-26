Concachampions 2026 en vivo: calendario, horarios y resultados de la ida de las semifinales

Nashville vs Tigres y LAFC vs Toluca, partidos de las semifinales de la Concachampions 2026, encenderán la rivalidad de la MLS y la Liga MX

¿Dónde ver en vivo online las semifinales de la Concachampions 2026? | Claro Sports

La Concachampions 2026 vive su momento decisivo con unas semifinales que enfrentan directamente a la Liga MX y la mls (Major League Soccer). Toluca y Tigres UANL buscarán imponer la jerarquía del fútbol mexicano, mientras que Los Angeles FC y Nashville SC intentarán consolidar el crecimiento competitivo del balompié estadounidense en el plano internacional. El choque entre estas escuadras no solo definirá a los finalistas, sino que agregará un capítulo más a la rivalidad de esta región.

Con los partidos de ida en puerta, el margen de error se reduce al mínimo en una serie donde el gol de visitante aparece como un factor determinante. Este criterio obliga a los equipos a plantear duelos estratégicos desde el primer minuto, conscientes de que cualquier anotación fuera de casa puede tener un peso decisivo en el desenlace. Bajo este escenario, la presión es absoluta para los cuatro clubes, todos con la necesidad de responder en el ámbito internacional y dar un golpe de autoridad en la competencia más importante de la confederación.

¿Cuándo y dónde se juega la ida de las semifinales de la Concachampions 2026? Fecha, sedes y horarios

La ronda de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 bajó el telón con un filtro implacable que redujo de ocho a cuatro a los aspirantes al título, en una fase marcada por sorpresas y contrastes para el fútbol mexicano. El martes 14 de abril resultó especialmente adverso, con las eliminaciones de América, que no logró imponer condiciones en el Estadio Azteca y cayó 0-1 frente a Nashville, y de Cruz Azul, incapaz de revertir el duro 3-0 de la ida ante Los Angeles FC y que sólo empató 1-1 en el Estadio Cuauhtémoc. Un día después, la historia fue distinta: Toluca firmó una actuación contundente al golear al LA Galaxy para sellar un global de 7-2, mientras que Tigres sobrevivió a una serie de alta tensión ante Seattle Sounders, avanzando gracias al criterio del gol de visitante tras un empate global de 3-3.

Martes 28 de abril

Nashville vs Tigres | Estadio: Geodis Park | 18:30 horas (Centro de México y Centroamérica); 20:30 horas (Este de los Estados Unidos y Colombia); 21:30 horas (Argentina).

Miércoles 29 de abril

LAFC vs Toluca | Estadio: Banc of California Stadium | 20:30 horas (Centro de México y Centroamérica); 22:30 horas (Este de los Estados Unidos y Colombia); 23:30 horas (Argentina).

¿Quién transmite en vivo las semifinales de la Concachampions 2026 y dónde ver por TV y online?

Recuerda que en Claro Sports puedes seguir nuestro clásico minuto a minuto con análisis, comentarios e información detallada de todo lo que ocurra dentro y fuera del terreno de juego durante las semifinales de ida de la Concachampions, con cobertura completa a través de nuestra multiplataforma para que no pierdas ningún detalle de los partidos.

Nashville vs Tigres | México: Fox One; Centroamérica: ESPN y Disney+; Argentina y Colombia: Disney+; Estados Unidos: Fox Sports y TUDN.

| México: Fox One; Centroamérica: ESPN y Disney+; Argentina y Colombia: Disney+; Estados Unidos: Fox Sports y TUDN. LAFC vs Toluca | México: Fox One; Centroamérica: ESPN y Disney+; Argentina y Colombia: Disney+; Estados Unidos: Fox Sports y TUDN.

Formato y reglas de la Concacaf Champions Cup 2026: ¿cómo se definen los clasificados?

La Concachampions todavía mantiene un criterio de desempate que en gran parte del fútbol mundial ya se considera obsoleto: el gol de visitante. De acuerdo con el reglamento, si una serie queda empatada tras los partidos de ida y vuelta, el criterio para definir al equipo que avanza es la cantidad de goles anotados en condición de visitante. En otras palabras, si ambos equipos terminan con el mismo marcador global, clasificará aquel que haya conseguido más anotaciones fuera de casa.

Si la igualdad persiste incluso después de aplicar este criterio, el partido de vuelta se extenderá a tiempo extra, con una duración de 30 minutos divididos en dos periodos de 15. En esta fase ya no se toma en cuenta la ventaja de los goles de visitante. Si al término del alargue ninguno de los equipos logra romper el empate, la serie se definirá mediante una tanda de penales para determinar al clasificado.

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