PSG vs Bayern en vivo: horario y dónde ver la ida de las semifinales de la Champions League 2026

Paris Saint-Germain recibe la visita de los teutones en el Parque de los Príncipes con la ilusión de sacar la mayor ventaja posible

PSG vs Bayer, ida semifinales de la Champions League 2026. | Claro Sports

El Parque de los Príncipes será el escenario de uno de los duelos más esperados de la temporada. PSG y Bayern Múnich se enfrentan en la ida de las semifinales de la Champions League 2026, en un cruce que muchos consideran una final adelantada por el nivel de ambos planteles y su historia reciente en Europa.

El partido se jugará este martes 28 de abril a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, con transmisión en TNT Sports y Max. Este horario corresponde al prime time europeo, lo que permite que la afición mexicana pueda seguir el encuentro en pleno día.

El PSG llega como el vigente campeón del torneo y tras una eliminatoria sólida ante el Liverpool, al que superó con un marcador global de 4-0. El equipo dirigido por Luis Enrique ha mantenido regularidad en la competencia y busca instalarse en una nueva final, aunque el propio técnico ha reconocido la dificultad del rival y la igualdad que existe en esta fase.

Por su parte, el Bayern Múnich avanzó luego de eliminar al Real Madrid en una serie que terminó 6-4 en el global, lo que confirma su capacidad ofensiva y experiencia en este tipo de instancias. Además, los alemanes ya saben lo que es vencer al PSG en esta edición, tras imponerse 2-1 en la fase previa, lo que añade un ingrediente extra a la eliminatoria.

El encuentro contará con el arbitraje del suizo Sandro Scharer, acompañado por un equipo arbitral español, en un duelo que promete intensidad desde el inicio. Con dos estilos marcados y plantillas de alto nivel, la serie queda abierta y todo apunta a que los detalles marcarán el rumbo hacia la final de Budapest.

Horario y dónde ver PSG vs Bayern en las semifinales de la Champions League 2026

Paris Saint-Germain le hace los honores al Bayern Munich, en el partido de ida de las semifinales de la Champions League 2026, con la intención de obtener la mayor ventaja posible para después visitar Alemania y tratar de finiquitar la eliminatoria a su favor. El partido lo podrás ver en México a través de la señal de TNT Sports y Max a las 13:00 horas del centro del país. Recuerda que en Claro Sports te llevaremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.

Alineaciones probables del PSG vs Bayern para el partido de Champions League 2026

Tanto Luis Enrique como Vincent Kompany están preparando la táctica para encarar este duelo y echarán mano de sus mejores hombres disponibles para buscar el triunfo.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembélé, Gonçalo Ramos, Barcola.

Bayern Múnich: Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del PSG vs Bayern y cuánto paga?

Esta eliminatoria luce por demás pareja, aunque para el partido de ida en el Parque de los Príncipes el PSG sale como favorito. Los momios en la página caliente.mx pagan +130 por la victoria de los locales, mientras que el empate está en +285 y un triunfo de Bayern Múnich +176.

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