La deuda pendiente del Pitbull Cruz: defender con victoria su cinturón del CMB

El boxeador conserva el cinturón interino superligero del CMB, pero todavía busca su primera victoria en una defensa titular

Pitbull Cruz | Foto por ETHAN MILLER / Getty Images via AFP

Isaac ‘Pitbull’ Cruz lleva poco más de un año como campeón interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo, aunque todavía no ha conseguido ganar una defensa de su cinturón. El mexicano conquistó el título frente a Omar Salcido por decisión unánime y posteriormente empató con Lamont Roach el 6 de diciembre de 2025, resultado que le permitió mantener la corona pero no sumar un triunfo como monarca defensor.

Su siguiente reto será ante el puertorriqueño Néstor Bravo, quien llega con marca de 24-1 y viene de vencer a Pedro Campa en 2026. Cruz, además, continúa trabajando con el ‘Canelo’ Team en busca de consolidarse en la división y sumar una victoria que fortalezca su camino hacia una eventual pelea por el título absoluto. LEE LA NOTA COMPLETA

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