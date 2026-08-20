De Darwin Quintero y MatHeus Uribe a Miguel Borja: la conexión colombiana del América

El delantero compartirá vestidor con Cristian Borja, Raúl Zúñiga y Óscar Perea, reforzando la presencia colombiana en Coapa

Miguel Borja amplía la tradición colombiana en el América. Imago 7

La llegada de Miguel Borja al Club América añade un nuevo nombre a la larga lista de futbolistas colombianos que han vestido la camiseta azulcrema. El delantero se integra a una institución que en los últimos años ha encontrado en el talento cafetero una fuente constante de refuerzos, algunos de ellos con etapas destacadas y participación directa en títulos.

Entre los antecedentes recientes aparece Nicolás Benedetti, quien disputó 52 partidos con las Águilas, marcó ocho goles y aportó cuatro asistencias. También figura Roger Martínez, otro atacante colombiano que dejó una producción importante al registrar 35 anotaciones durante su paso por Coapa.

La presencia colombiana en América también ha estado ligada a etapas exitosas. Mateus Uribe formó parte de un ciclo ganador y contribuyó en la conquista de campeonatos con el conjunto azulcrema, convirtiéndose en uno de los mediocampistas extranjeros más recordados de ese periodo.

Andrés Ibargüen disputó 100 partidos oficiales entre 2018 y 2021, con 13 goles y ocho asistencias, además de conquistar la Liga MX del Apertura 2018, la Copa MX del Clausura 2019 y el Campeón de Campeones de 2019.

Otro de los nombres que sobresalen en este historial es Carlos Darwin Quintero, quien tuvo una etapa extensa con el club. El colombiano acumuló 145 partidos, 26 goles y 31 asistencias, números que lo colocan entre los jugadores cafeteros con mayor participación en la historia reciente de las Águilas. Su paso por América dejó una referencia importante para los futbolistas colombianos que posteriormente llegaron al equipo, especialmente por su continuidad y peso ofensivo durante varias temporadas.

Colombianos destacados en América. Claro Sports

Desde Harold Lozano, primer colombiano del club en 1995, hasta nombres recientes como José Raúl ‘Pantera’ Zúñiga y Óscar Perea, la institución ha contado con defensores, mediocampistas y delanteros de Colombia. Algunos dejaron etapas breves y otros participaron directamente en campeonatos.

Harold Lozano (1995-1996) | Mediocampista y primer colombiano en América.

(1995-1996) | Mediocampista y primer colombiano en América. Leonardo Fabio Moreno (2000-2001) | Delantero conocido como ‘El Cantante’.

(2000-2001) | Delantero conocido como ‘El Cantante’. Franky Oviedo (2000-2004) | Mediocampista y campeón con las Águilas en 2002.

(2000-2004) | Mediocampista y campeón con las Águilas en 2002. Andrés Chitiva (2009) | Extremo con una etapa breve en Coapa.

(2009) | Extremo con una etapa breve en Coapa. Aquivaldo Mosquera (2009-2014) | Defensa central, capitán y campeón en 2013.

(2009-2014) | Defensa central, capitán y campeón en 2013. Luis Gabriel Rey (2013-2014) | Delantero que formó parte del plantel campeón del Apertura 2014.

(2013-2014) | Delantero que formó parte del plantel campeón del Apertura 2014. Andrés Andrade (2013-2014 y 2015-2016) | El ‘Rifle’ tuvo dos etapas con el club.

(2013-2014 y 2015-2016) | El ‘Rifle’ tuvo dos etapas con el club. Carlos Darwin Quintero (2014-2018) | Atacante con amplio recorrido y títulos internacionales.

(2014-2018) | Atacante con amplio recorrido y títulos internacionales. Mateus Uribe (2017-2019) | Mediocampista que destacó antes de continuar su carrera en Europa.

(2017-2019) | Mediocampista que destacó antes de continuar su carrera en Europa. Andrés Ibargüen (2018-2021) | 100 partidos, 13 goles, ocho asistencias y tres títulos oficiales.

(2018-2021) | 100 partidos, 13 goles, ocho asistencias y tres títulos oficiales. Roger Martínez (2018-2023) | Delantero colombiano con una prolongada etapa en el ataque azulcrema.

(2018-2023) | Delantero colombiano con una prolongada etapa en el ataque azulcrema. Nicolás Benedetti (2019-2022) | Mediocampista ofensivo cuya continuidad estuvo condicionada por las lesiones.

(2019-2022) | Mediocampista ofensivo cuya continuidad estuvo condicionada por las lesiones. Julián Quiñones (2023-2024) | Pieza importante durante el ciclo que llevó al América al bicampeonato.

(2023-2024) | Pieza importante durante el ciclo que llevó al América al bicampeonato. Cristian Borja (2024-2025) | Lateral izquierdo llegado después de su experiencia en Europa.

(2024-2025) | Lateral izquierdo llegado después de su experiencia en Europa. José Raúl ‘Pantera’ Zúñiga (2025-presente) | Delantero que forma parte de la actual generación azulcrema.

(2025-presente) | Delantero que forma parte de la actual generación azulcrema. Óscar Perea (2026-presente) | Extremo joven incorporado recientemente al primer equipo.

Borja se suma a una nutrida legión colombiana

En el plantel actual aparecen Cristian Borja, Raúl ‘Pantera’ Zúñiga y Óscar Perea, quienes ya forman parte de las alternativas del América. Con la llegada de Miguel Borja, el grupo colombiano gana otro elemento de experiencia y recorrido internacional.

El nuevo delantero llegará con la responsabilidad de competir por un lugar en una ofensiva que busca mayor profundidad y contundencia. Su incorporación no solo representa una apuesta deportiva, sino también la continuación de una tendencia que ha acompañado al América durante distintas etapas.

MÁS INFORMACIÓN: Miguel Borja se suma a una década de apuestas extranjeras en el ataque del América

Borja tendrá ahora la oportunidad de escribir su propia historia dentro de una lista en la que aparecen nombres con recorridos muy diferentes, desde atacantes con una alta cuota goleadora hasta futbolistas que participaron en ciclos de campeonatos.

La relación entre América y los jugadores colombianos vuelve así a sumar un capítulo. Miguel Borja llega con el reto de responder a una tradición que ya dejó goles, asistencias y títulos en Coapa, mientras comparte vestidor con una generación de compatriotas que mantiene viva esa conexión.

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