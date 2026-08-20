Christian ‘Hobbit’ Bermúdez disfruta el regreso del Atlante a Primera División y ya piensa en el cierre de su carrera

El veterano mediocampista destacó la unión del vestidor, recordó el título de 2007 y aseguró que Atlante irá a proponer ante Tigres

Christian ‘Hobbit’ Bermúdez vive una etapa especial con Atlante. El mediocampista habló en entrevista exclusiva para Claro Sports durante un evento de New Balance sobre lo que significa volver a competir en Primera División, la identidad que ha sostenido al equipo en este regreso, el próximo reto ante Tigres y también sobre un retiro que, aunque empieza a aparecer en el horizonte, todavía no ocupa su cabeza.

“Siempre me causó mucha ilusión el regresar a Primera División. A veces ha sido un poquito complicado. Había veces que sí se veía esa luz al final del túnel para estar en Primera División”, recordó Bermúdez, quien destacó el papel de Emilio Escalante durante los años en los que el club buscó regresar al máximo circuito.

“Algo importante es que don Emilio Escalante siempre nos dijo: ‘Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, no sé cómo vamos a ganarlo deportivamente y después vemos cómo lo hacemos, pero yo se los prometo’, y año tras año nos lo decía. Entonces, había ese convencimiento. Ahora ya estamos aquí y muy contentos porque ese sueño o esa esperanza ya es una realidad; hay que disfrutarlo al máximo”, añadió.

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El ‘ADN atlantista’, la clave del regreso

El Hobbit considera que una de las razones por las que Atlante ha competido de buena manera ante equipos consolidados de la Liga MX está en la unión interna y en una identidad que el vestidor reconoce con claridad. “Creo que un vestidor unido, exigiéndonos esa competencia interna deportiva, es intensa. Algo que se platica mucho es el ADN atlantista: es correr, es tener esa garra de lucha, de correr todos los minutos y obviamente poner esa calidad que cada uno del plantel tiene al servicio del equipo”, explicó.

Para Bermúdez, ese comportamiento colectivo permite que Atlante tenga argumentos para mantenerse competitivo. “Creo que se juega como equipo y eso siempre te va a mantener más cerca de un resultado positivo”, señaló.

Bermúdez recuerda el título de 2007

El mediocampista también utilizó un recuerdo importante de su carrera para explicar por qué no descarta que Atlante pueda competir por objetivos mayores desde este torneo. “Me hace pensar como en el 2007, cuando nos mudamos a Cancún. Nuestro primer torneo en Cancún, con una cancha que no estaba tan buena, y ese torneo fuimos campeones”, recordó.

Bermúdez considera que una preparación adecuada puede reducir las diferencias respecto a planteles que llevan más tiempo construyéndose. “Si uno se prepara bien, tuvimos mucho tiempo de pretemporada, nos vamos conociendo cada vez mejor y eso lo va haciendo más peligroso. No queremos un Atlante que se diga que es la sorpresa, sino queremos que se diga que es un Atlante muy estable, muy equilibrado a lo largo del torneo”, afirmó.

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El veterano futbolista insistió en que cualquier aspiración debe construirse desde el trabajo cotidiano. “Eso es día con día: trabajar fuerte, convencernos de lo que queremos y así irla llevando jornada tras jornada”, agregó.

El ‘Hobbit’ calcula un año más, pero no piensa todavía en el retiro

Bermúdez reconoció que entiende que el final de su trayectoria se acerca y calculó que podría permanecer alrededor de un año más en activo, aunque su prioridad sigue siendo disfrutar cada jornada. “La realidad es que calculo tal vez un año más. Puede ser, no sé. La verdad que no trato de enfocarme tanto en eso, sino en el día a día. Me siento ahorita muy bien, mentalmente muy feliz, disfruto lo que hago, físicamente me siento muy bien, estoy a disposición para competir”, señaló.

El mediocampista añadió que todavía mantiene la responsabilidad de responder dentro del campo por el peso de la institución que representa. “Nos vamos a ir así, disfrutándolo, pero aún sigue esa responsabilidad de hacer bien las cosas porque estoy representando un gran club”, afirmó.

Cuando fue cuestionado directamente sobre el retiro, Bermúdez dejó claro que todavía no está pensando en despedirse. “Sé que no queda mucho tiempo, pero no estoy pensando en eso, sino en disfrutar, en competir y demostrarme a mí mismo que aún se pueden hacer o se pueden seguir haciendo cosas extraordinarias”, aseguró.

La posibilidad de terminar su carrera precisamente con Atlante también representa un cierre especial para el futbolista. “Aquí con mi querido Atlante. Eso es como esa cereza del pastel que alguna vez dije y está siendo realidad”, expresó.

Atlante quiere ir a proponer ante Tigres

El siguiente reto será ante Tigres, un rival que atraviesa un momento complicado, pero que Bermúdez no subestima por la calidad individual de su plantilla y la fortaleza que suele mostrar como local.

“Sabemos de la capacidad de Tigres, tiene excelentes jugadores, se hace muy fuerte de local, juega bien al fútbol. A veces puede tener no muy buenos resultados, pero eso no quiere decir que no puedan desempeñar un gran fútbol”, explicó.

A pesar de la dificultad, el ‘Hobbit’ dejó claro que Atlante no pretende modificar su postura. “Nosotros también tenemos esa mentalidad de ir a proponer en unas canchas muy complicadas como la que va a ser el día viernes, pero eso te hace con una mentalidad más fuerte y un mejor jugador ir a disputar esos partidos en canchas así”, aseguró.

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