Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania 2026 en vivo: fecha, horario de la Etapa 1 y dónde ver la carrera del mexicano

Isaac del Toro defenderá el liderato en una jornada de 215.3 kilómetros entre Bad Orb y Schwäbisch Hall, con transmisión en México por Claro Sports

Isaac del Toro en vivo: Etaoa 1 Vuelta de Alemania 2026 | Claro Sports

Isaac del Toro comenzó la Vuelta a Alemania 2026 con una victoria en el prólogo y el primer lugar de la clasificación general. El ciclista mexicano completó la contrarreloj individual de 2.6 kilómetros, con salida y meta en Bad Orb, en tres minutos y ocho segundos, resultado que le permitió obtener el jersey azul de líder.

El representante del UAE Team Emirates-XRG superó por dos segundos al francés Paul Magnier, quien había establecido una de las principales referencias de la jornada. Laurenz Rex y Marco Haller terminaron a cinco segundos, mientras que Giulio Ciccone, uno de los rivales directos de Del Toro por el título, cedió siete segundos.

La victoria también confirmó la capacidad del mexicano para responder en esfuerzos cortos y explosivos. Del Toro registró una velocidad promedio cercana a los 49.8 kilómetros por hora y aprovechó su posición de salida para administrar el recorrido técnico, compuesto por curvas rápidas, un pequeño ascenso y el descenso hacia la línea de meta.

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Ahora, el ciclista de Ensenada enfrentará la primera jornada en línea con la responsabilidad de proteger el liderato. La Etapa 1 será la más larga de la edición 2026, con un recorrido quebrado, cerca de 3 mil metros de desnivel acumulado y un cierre que puede favorecer los ataques de corredores explosivos.

¿Cuándo, dónde y a qué hora es la Etapa 1 de la Vuelta a Alemania 2026?

La Etapa 1 se disputará el jueves 20 de agosto de 2026, con salida en Bad Orb y llegada en Schwäbisch Hall. La distancia oficial será de 215.3 kilómetros y la organización la clasifica como una jornada montañosa o de media montaña. El itinerario oficial de la Deutschland Tour establece la salida neutralizada a las 11:15 horas de Alemania.

En México, el inicio de la carrera será a las 03:15 horas, tiempo del centro. Es importante diferenciar este horario del comienzo de la transmisión, programada para las 06:00 horas. La llegada está prevista alrededor de las 08:28 horas de México, aunque puede modificarse de acuerdo con la velocidad promedio del pelotón y las condiciones de la jornada.

El recorrido atravesará un terreno de ascensos y descensos constantes. Entre los puntos señalados por la organización aparecen Reicholzheim, con una subida de 2.5 kilómetros al 5.4 por ciento, y Hermersberg, donde los corredores enfrentarán 1.8 kilómetros con una pendiente promedio del 6.8 por ciento. Después comenzará la aproximación al circuito final en Schwäbisch Hall.

Perfil Etapa 1 Vuelta a Alemania 2026 | Deutschland Tour

Los últimos 25 kilómetros pueden resultar determinantes para la clasificación general. El trazado incluye varias elevaciones antes de la meta y una rampa explosiva dentro de los cinco kilómetros finales, donde también estarán en juego segundos de bonificación. Este escenario puede provocar movimientos de equipos como Lidl-Trek, que cuenta con Giulio Ciccone, Mathias Vacek y Matteo Sobrero.

Para UAE Team Emirates-XRG, el objetivo será mantener controladas las fugas y evitar que un rival cercano obtenga bonificaciones. Del Toro apenas cuenta con dos segundos sobre Magnier, cinco sobre Rex y siete frente a Ciccone, por lo que cualquier movimiento en el cierre podría cambiar el liderato.

Isaac del Toro en la Vuelta a Alemania 2026: ¿Quién transmite en vivo la carrera del mexicano?

La Etapa 1 de la Vuelta a Alemania 2026 se podrá ver en vivo en México a través de la multiplataforma de Claro Sports. La cobertura está programada para comenzar a las 06:00 horas del jueves 20 de agosto y terminar aproximadamente a las 09:00 horas, tiempo del centro de México.

La carrera también estará disponible mediante el canal de YouTube de Claro Sports, una opción para seguirla desde teléfonos, computadoras y televisores conectados. La señal cubrirá el tramo decisivo de la etapa, incluidos los ascensos finales, los posibles ataques por las bonificaciones y la llegada en Schwäbisch Hall.

Fecha: jueves 20 de agosto de 2026

jueves 20 de agosto de 2026 Salida de la etapa: 03:15 horas de México

03:15 horas de México Transmisión: 06:00 a 09:00 horas de México

06:00 a 09:00 horas de México Ruta: Bad Orb–Schwäbisch Hall

Bad Orb–Schwäbisch Hall Distancia: 215.3 kilómetros

215.3 kilómetros Dónde ver: multiplataforma y YouTube de Claro Sports

Clasificación de la Vuelta a Alemania 2026

Isaac del Toro encabeza la clasificación general después del prólogo disputado en Bad Orb. El mexicano comienza la Etapa 1 con una ventaja reducida, pero significativa, ante corredores que pueden pelear por las bonificaciones en los finales quebrados.

Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) | 3:08 Paul Magnier (Soudal Quick-Step) | +2 segundos Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) | +5 segundos Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team) | +5 segundos Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) | +6 segundos Benjamin Thomas (Cofidis) | +7 segundos António Morgado (UAE Team Emirates-XRG) | +7 segundos Giulio Ciccone (Lidl-Trek) | +7 segundos Tibor del Grosso (Alpecin-Premier Tech) | +7 segundos Tobias Müller (Unibet Rose Rockets) | +7 segundos

El UAE Team Emirates-XRG también tiene a António Morgado dentro de los diez primeros y a Nils Politt en el puesto 12, dos posiciones que pueden ayudar al equipo a controlar la carrera. El otro mexicano participante, Edgar David Cadena, terminó el prólogo en el lugar 42, a 15 segundos de Del Toro.

La primera defensa del liderato exigirá una estrategia distinta a la del prólogo. Después de un esfuerzo individual de poco más de tres minutos, Del Toro deberá superar más de cinco horas sobre la bicicleta, responder a los ataques en el circuito final y conservar las diferencias que abrió en Bad Orb.

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