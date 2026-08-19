FAS vs Municipal, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 4, goles y resultado en directo

Sigue el partido entre FAS y Municipal por la cuarta jornada de la Copa Centroamericana 2026.

FAS Municipal, Copa Centroamericana, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al duelo entre FAS y Municipal! El Estadio Cuscatlán de San Salvador será el escenario del duelo correspondiente al Grupo D de la Copa Centroamericana 2026, donde ambos equipos buscarán dar un paso importante hacia los cuartos de final. Será además el primer enfrentamiento oficial entre los dos clubes.

FAS llega con tres puntos y la confianza que dejó su primera victoria en la competición. El conjunto salvadoreño goleó 4-1 a Verdes FC en su presentación más reciente, con goles de Miguel Murillo, Juan Vega, Edgar Medrano y Melvin Urbina. Ahora intentará repetir el resultado para meterse en la pelea por los primeros lugares. El cuadro santaneco también ha mostrado peligro en el juego aéreo, con dos anotaciones de cabeza en el torneo.

Municipal afronta el encuentro sin conocer la derrota y con cuatro unidades en su cuenta. Los Rojos igualaron en su debut y luego superaron 1-0 a Verdes FC como visitantes gracias al tanto de Alejandro Cabezas. El equipo guatemalteco acumula seis partidos consecutivos sin perder en la Copa Centroamericana, con dos triunfos y cuatro empates. Un nuevo triunfo en territorio salvadoreño podría darle la clasificación anticipada, siempre que Cartaginés no gane ante Verdes FC.

Transmisión en vivo, FAS vs Municipal por la Copa Centroamericana 2026 (Exclusivo para Estados Unidos)

¿A qué hora juega FAS vs Municipal y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 19 de agosto de 2026?

El encuentro entre FAS y Municipal se disputará el miércoles 19 de agosto a las 21:00 horas en el estadio Cuscatlán. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de El Salvador y Guatemala. Además, el partido se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del FAS vs Municipal, al momento: así salen al partido de hoy

Ni FAS ni Municipal cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Adrián Sánchez y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

FAS : Kevin Carabantes; Miguel Murillo, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Juan Vega; Jonathan Nolasco, José Portillo; Edgar Medrano, Yan Maciel, Rafael Tejada; y César Díaz. DT : Adrián Sánchez.

: Kevin Carabantes; Miguel Murillo, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Juan Vega; Jonathan Nolasco, José Portillo; Edgar Medrano, Yan Maciel, Rafael Tejada; y César Díaz. : Adrián Sánchez. Municipal: Braulio Linares; César Calderón, José Mena, Carlos Estrada, Aubrey David; Rudy Barrientos, Yunior Pérez; Jefry Bantes, Cristian Hernández, Jhon Méndez; y Alejandro Cabeza. DT: Mario Acevedo.

Últimos resultados y antecedentes del FAS vs Municipal

FAS y Municipal se enfrentarán por primera vez en su historia.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? FAS vs Municipal

Ni FAS ni Municipal han logrado conquistar la Copa Centroamericana de Concacaf desde la creación de su formato actual en 2023. Ambos clubes todavía buscan dar el salto en el torneo regional y tampoco han conseguido superar la fase de grupos en sus participaciones anteriores. El máximo ganador de la competencia es Alajuelense, campeón de las ediciones 2023, 2024 y 2025, por lo que FAS y Verdes intentan escribir por primera vez su nombre entre los ganadores del certamen.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.

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