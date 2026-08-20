Mixco vs UMECIT, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 4, goles y resultado en directo

Partido clave para las aspiraciones de ambos en el torneo.

Mixco vs UMECIT, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Los once titulares de Mixco y de UMECIT, que saltarán al campo de juego del Santo Domingo. Las alineaciones de Mixco y Umecit (Concacaf) El equipo de Mixco realiza los últimos ejercicios de calentamiento, en la previa de un partido muy importante para los de Benítez, que deben ganar para continuar con chances de clasificación. Así forma UMECIT Los once del elenco panameño Formación de Mixco Así formará el elenco ‘chicharronero’, buscando su primera victoria ¡El XI inicial que presentará Deportivo Mixco!



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¡¡¡Bienvenidos al partido en vivo entre Mixco y UMECIT!!! Ambos equipos se enfrentan este miércoles por la fecha 4 del Grupo C de la Copa Centroamericana 2026, en un partido clave para dos equipos que necesitan reaccionar en el certamen. Deportivo Mixco disputará su primer encuentro como local en la competencia y buscará aprovechar el Estadio Manuel Felipe Carrera para conseguir una victoria que le permita mantener sus aspiraciones. Sigue en vivo el resultado, los goles y las principales incidencias del partido entre Mixco y UMECIT.

El conjunto guatemalteco llega después de perder sus dos primeros compromisos, ambos como visitante, mientras que UMECIT tampoco ha logrado sumar y acumula tres derrotas, aunque todas fueron por apenas un gol de diferencia. Con los dos clubes necesitados de puntos y sin margen para seguir cediendo terreno, el duelo en Guatemala aparece como una oportunidad decisiva para conseguir la primera victoria de sus respectivas historias en la Copa Centroamericana.

Formaciones del Mixco vs UMECIT, al momento: así salen al partido de hoy

Ni Mixco ni UMECIT cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 4 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Fabricio Benítez y Julio Infante no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos encuentros.

Mixco: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Allen Yanes, Jorge Sotomayor; Jeshua Urizar, Christian Ojeda, Fabián Cuero, Fernando Arce, Yonathan Pozuelos; Nicolás Martínez y Lynner García. DT: Fabricio Benítez.

UMECIT: David Almengor; Javier Murillo, Emmanuel Chanis, Jesús Araya, Alberto García; Hiberto Peralta, Nicholas Anderson, Andrés Palmezano, Jacinto Fuentes; Rolando Batista y Andrick Edwards. DT: Julio Infante.

Últimos resultados y antecedentes del Mixco vs UMECIT

Deportivo Mixco y UMECIT se enfrentarán por primera vez en su historia.

Transmisión en vivo, Mixco vs UMECIT por la Copa Centroamericana 2026 (Exclusivo para Estados Unidos)

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? Mixco vs UMECIT

Ni Deportivo Mixco ni UMECIT han ganado la Copa Centroamericana de Concacaf. De hecho, ambos clubes están disputando en 2026 su primera participación en el certamen regional, por lo que todavía buscan comenzar a construir su historia en la competencia. El historial de campeones tiene un claro dominador: Alajuelense conquistó las tres primeras ediciones de la Copa Centroamericana, correspondientes a 2023, 2024 y 2025. Por eso, el duelo entre Mixco y UMECIT representa una oportunidad para que dos debutantes sumen experiencia internacional y consigan resultados importantes en el torneo.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con 20 clubes distribuidos en cuatro grupos de cinco equipos, donde cada participante disputa cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo clasifican a los cuartos de final, instancia desde la cual las eliminatorias se juegan a ida y vuelta hasta definir al campeón. Los ocho clasificados son ordenados según su rendimiento en la fase de grupos y los cruces de cuartos quedan establecidos como 1° vs 8°, 2° vs 7°, 3° vs 6° y 4° vs 5°. Además, los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In obtienen un boleto para la Copa de Campeones de Concacaf 2027, mientras que el campeón de la Copa Centroamericana avanza directamente a los octavos de final de ese certamen.

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