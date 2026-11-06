Elif Nur Turhan vs Alycia Baumgardner en vivo por Claro Sports: horario y dónde ver la pelea de box

Todos los detalles de la velada de MVP W Boxing 7 que puedes seguir por nuestra multiplataforma este fin de semana

Sigue MVP W Boxing 07 Elif Turhan vs Alycia Baumgardner | Claro Sports

Fin de semana de boxeo por la multiplataforma de Claro Sports. El domingo, desde Arlington, Texas, tendremos la función de MVPW 7, con la pelea estelar entre Elif Nur Turhan y Alycia Baumgardner por el título del peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo.

Baumgardner, la ex campeona indiscutida del peso pluma, sube de divisiones para desafiar a Nur Turhan por el cinturón del peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo, para lo cual tendrá que hacer algo inédito: vencer a la turca. De conseguirlo, la estadounidense se convertiría en campeona de dos divisiones y dejar la mesa puesta para el combate ante Caroline Dubois.

¿Cuándo y dónde pelea Elif Nur Turhan vs Alycia Baumgardner?

La función de MVPW 7 se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre en el College Park Center de Arlington, Texas.

¿Qué título de campeonato mundial de la FIB está en juego?

El título que disputan Elif Nur Turhan y Alycia Baumgardner es el cinturón del peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo, que defiende la turca Turhan. Para ello, Baumgardner tendrá que terminar el invicto de su rival.

¿Horario y quién transmite la pelea de box en vivo y dónde ver por TV y online?

Puedes seguir la función por Claro Sports desde las 16:15 horas, tiempo del centro de México.

¿Cómo llegan Elif Nur Turhan y Alycia Baumgardner a la pelea de box? Récords y estadísticas

Elif Nur Turhan llega como campeona invicta del peso ligero. Tiene 14 peleas como profesional, ganando todas, incluyendo ocho por nocaut. En julio del 2023 ganó el título vacante del peso súper ligero de la Federación Mundial de Boxeo. En noviembre de ese año, se llevó el título súperpluma del Consejo Mundial de Boxeo, y desde diciembre de 2025 ganó el título del peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo, el cual ya defendiói de manera exitosa ante Taylah Gentzen y Gabriela Tellez este 2026.

Baumgardner, por su parte, tiene marca de 18 victorias y una derrota en su carrera, perdiendo solo en 2018 con Christina Linardatou. Se convirtió en campeona del peso súperpluma del CMB en 2018. En 2021 sumó el cinturón de la Organización Internacional de Boxeo y en octubre de 2022 venció a Mikaela Mayer para unificar la división.

Su último combate fue en abril de este año, venciendo a Bo Mi Re Shin en Madison Square Garden por los títulos súperpluma de la OMB y la FIB. Ahora sube de peso para enfrentarse a Nur Turhan.

Cartelera completa previo a la estelar Turhan vs Baumgardner

Una cartelera de 10 peleas tendremos por Claro Sports este domingo, incluyendo cuatro por títulos del mundo: