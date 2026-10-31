¡Canelo Álvarez recupera el cinturón del CMB, pero no logra noquear a Christian Mbilli!

Canelo Álvarez venció a Christian Mbilli con tarjetas de 117-110, 116-111 y 115-112 tras la pelea de 12 rounds que se celebró en Riad, Arabia Saudita

Canelo Álvarez vuelve al trono de las 168 libras | Claro Sports

¡Saúl ‘Canelo’ Álvarez volvió a la cima del boxeo mundial! El mexicano derrotó a Christian Mbilli por decisión unánime este 31 de octubre en Arabia Saudita y recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Aunque impuso condiciones a lo largo de los 12 asaltos y dejó en evidencia su superioridad sobre la Pantera Asesina, el nocaut quedó como la gran asignatura pendiente de una pelea en la que nunca consiguió derribar a su rival. Pese a ello, el tapatío recuperó el estatus de campeón que perdió en septiembre pasado, cuando Terence Crawford lo despojó de los cuatro cinturones de las 168 libras. Las tarjetas de los jueces fueron de 117-110, 116-111 y 115-112.

Saúl Álvarez mantuvo la distancia durante los primeros rounds frente a un Christian Mbilli que lanzó una buena cantidad de golpes, aunque con poca precisión. El francés buscó evitar el contragolpe del mexicano con combinaciones de 1-2 para después salir de la zona de peligro, mientras el retador al cinturón lo llevaba hacia las cuerdas con la intención de encontrar un espacio para atacar.

El plan de pelea del tapatío era claro: llevar a Mbilli a las cuerdas y esperar en esa zona para aplicar el contragolpe con el uppercut y dejar que el campeón del organismo verde y oro se desgastara. Los mejores golpes de la Pantera Asesina llegaban cuando el mexicano giraba hacia el ángulo contrario, pero la mayoría de sus intentos terminaban en el aire.

El excampeón indiscutido de las 168 libras consiguió neutralizar los embates del peleador galo. Canelo Álvarez comenzó a tomar ventaja poco a poco en las puntuaciones gracias al control de la distancia, su inteligencia sobre el ring, los uppercuts y la confianza que adquirió al comprobar que su rival no lograba adaptarse a su estilo. La estrategia de desgaste del mexicano surtió efecto a partir de la mitad del combate, cuando sus ganchos comenzaron a encontrar de manera constante las zonas blandas de Christian Mbilli.

Canelo Álvarez vence a Christian Mbilli | Reuters

El francés lucía cada vez más errático y su rostro reflejaba la impotencia de no poder conectar sus golpes con suficiente fuerza. Canelo encontraba la quijada cada vez que su rival se lanzaba hacia el frente y hasta se permitió castigarlo con el doble jab. Sin embargo, fue hasta el séptimo round cuando Saúl Álvarez hizo tambalear al entonces campeón con un uppercut.

La desesperación de Christian Mbilli lo llevó a conectar un golpe ilegal en la nuca de Canelo Álvarez. El réferi le llamó la atención y le descontó un punto en los últimos segundos del octavo round. Ese momento marcó un antes y un después en el combate, pues el mexicano entendió que tenía a su rival en una posición favorable para buscar el nocaut. Sin embargo, la victoria por la vía rápida nunca llegó y el desgaste físico le impidió concretar el golpe definitivo. El tapatío tuvo que conformarse con el triunfo por decisión unánime, aunque eso fue suficiente para recuperar la corona verde y oro tras la deliberación de los jueces, a la espera de conocer cuál será su próximo movimiento sobre el ring.

"The king returns" 👑



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¿Quién sería el próximo rival del Canelo Álvarez y cuándo pelearían?

El futuro de Canelo Álvarez en los cuadriláteros todavía es una incógnita, aunque los campeones de las 168 libras aparecen como sus principales opciones para el próximo combate. Entre ellos destaca Jaime Munguía, quien conquistó el título de la AMB tras imponerse por decisión unánime a Nikita Zon en la misma cartelera que el tapatío. Una segunda pelea entre ambos mexicanos es una posibilidad, pero el amplio dominio de Canelo en su primer enfrentamiento, en mayo de 2024, reduce las expectativas de una revancha. Además de Munguía, la lista de posibles adversarios incluye a Osleys Iglesias, campeón de la OMB, y Lester Martínez, monarca interino del CMB, dos nombres que también podrían poner a prueba al excampeón indiscutido de la división.