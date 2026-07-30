William Zepeda va por la redención: Lamont Roach es el primer paso hacia Shakur Stevenson

William Zepeda y Lamont Roach Jr se enfrentarán este sábado 1 de agosto de 2026 por el cinturón vacante de peso ligero del CMB en Las Vegas, Nevada

William Zepeda quiere la revancha con Shakur Stevenson | Instagram: @williamzepeda

Por Juan Carlos Castellanos

William ‘Camarón’ Zepeda está a una victoria de volver al sitio que más desea: la cima del peso ligero. El boxeador azteca enfrentará este sábado 1 de agosto al estadounidense Lamont Roach Jr. en Las Vegas por el cinturón vacante del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un combate que representa mucho más que un título mundial. Para el mexicano, el enfrentamiento es la oportunidad de dejar atrás la única derrota de su carrera y comenzar el camino hacia una revancha con Shakur Stevenson.

En entrevista con Claro Sports, William Zepeda destacó que una de las claves para superar al estadounidense será el trabajo físico que realizó durante el campamento. El invicto mexicano confía en imponer su ritmo desde los primeros episodios y aprovechar una de sus principales fortalezas sobre el ring.

“Nuestra excelente condición física con la que vamos a llegar son cosas que tenemos a nuestro favor. También estamos trabajando las fortalezas de él, en este caso su contragolpe y su guardia, porque es un rival que sabe quitarse los golpes”, señaló el Camarón.

El choque de estilos promete una batalla de estrategia. Mientras William Zepeda buscará imponer la presión constante que lo caracteriza, Lamont Roach apostará por su boxeo técnico, la defensa y el contragolpe. El estadounidense llega con récord de 25 victorias, una derrota, tres empates y 10 nocauts, decidido a conquistar un segundo campeonato mundial ahora en la división de los ligeros.

William Zepeda, por su parte, llegará con marca de 33 triunfos, un revés y 27 nocauts. En caso de conquistar el cinturón verde y oro del CMB, el mexicano levantará la mano para buscar una nueva oportunidad frente a Shakur Stevenson, el hombre que le propinó la única derrota de su trayectoria profesional.

“Me gustaría tener la oportunidad de esa revancha con Shakur. También me estoy sintiendo con la suficiente fuerza para subir a otra categoría, mi cuerpo ya me lo pide. Si la cuestión es subir, subimos para la revancha”, aseguró Zepeda a Claro Sports, dejando claro que el combate ante Lamont Roach Jr. representa el primer paso para volver a enfrentar al estadounidense y recuperar un lugar entre los mejores libra por libra.

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